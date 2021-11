Anne Hidalgo dice tomar como inspiración a Pedro Sánchez y António Costa

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

París, 12 nov (EFE).- La alcaldesa de París y candidata socialista al Elíseo, Anne Hidalgo, reivindicó este viernes como fuentes de inspiración las políticas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del primer ministro portugués, António Costa, con los que compartió una mesa redonda en París.

Hidalgo, que recibió el apoyo explícito a su candidatura de Costa y sobre todo de Sánchez con mensajes repetidos, explicó que se inspira "mucho" en ambos.

En esa reunión organizada por el grupo socialista del Parlamento Europeo sobre los retos sociales y medioambientales, insistió en que las soluciones a esos desafíos "vienen de la socialdemocracia y de Europa".

"La socialdemocracia -argumentó- aporta la convicción de que frente a la crisis hace falta siempre un acompañamiento social, una protección".

Los gobiernos de España y Portugal, así como los de otros países europeos en manos de responsables socialdemócratas, se caracterizan por "un método que consiste en no decidir solos", sino en utilizar el diálogo social y la concertación con los ciudadanos y con las administraciones locales, dijo.

"Aquí en Francia tenemos a Júpiter", añadió con ironía en referencia al presidente, Emmanuel Macron, al que se compara con ese dios romano para reprocharle su forma de gobernar.

La alcaldesa de París se desmarcó también claramente de Macron en su política energética al afirmar que si fuera elegida presidenta no desarrollaría la energía nuclear porque "si hacemos de la construcción de nuevas centrales una prioridad, eso quiere decir que no se invertirá en energías renovables".

Hidalgo, que agradeció el respaldo recibido de Sánchez y Costa, también defendió que la Unión Europea propulse la iniciativa de la creación de "un tribunal internacional sobre los ecocidios", que podría ser una prolongación del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya.

El primer ministro portugués coincidió con el presidente del Gobierno español en que hay que modificar las reglas del Pacto de Estabilidad de la UE y "no olvidar los errores cometidos hace diez años" tras la crisis financiera que condujeron a políticas de austeridad y favorecieron el ascenso de los populismos.

La conclusión del acto corrió a cargo de la presidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, la española Iratxe García Pérez, que también respaldó su candidatura al Elíseo al señalar que la gran transformación que necesita la Unión Europea "la vamos a hacer con Anne Hidalgo".

En la reunión también intervinieron, entre otros, la vicepresidenta del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el ministro italiano de Infraestructuras, Enrico Giovannini, y el ex primer ministro danés Poul Nyrup Rasmussen.

Tanto Ribera, que había grabado un mensaje de vídeo desde Glasgow, donde participa en la conferencia climática, la COP26, como Rasmussen -antiguo presidente el Partido Socialista Europeo (PSE), copresiden la comisión independiente que ha elaborado el informe sobre la necesidad de una transición ecológica y social.

Todos los apoyos de socialistas europeos en favor de Hidalgo llegan en un momento difícil para su campaña por el Elíseo, que no consigue despegar en las encuestas.

En las últimas semanas, los sondeos le atribuyen apenas un 5 % de las intenciones de voto, muy lejos de la posibilidad de calificarse para la segunda vuelta. Está incluso por detrás de otros dos aspirantes de izquierdas, el ecologista Yannick Jadot y el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.