AMP.-EEUU.-Un tribunal de apelaciones bloquea la entrega al Congreso de documentos de Trump sobre el asalto al Capitolio

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado este jueves temporalmente la divulgación y entrega de los documentos de la administración de Donald Trump relacionados con el asalto al Capitolio, respondiendo así a un recurso del expresidente.



Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Washington DC ha tomado esta decisión, que impide que los registros clave que guardan los Archivos Nacionales lleguen al comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero. Estaba previsto que se accediese a un primer lote de la documentación este viernes.



"El propósito de esta orden administrativa es proteger la jurisdicción del tribunal para abordar los reclamos (de Trump) de privilegio ejecutivo y no debe interpretarse de ninguna manera como una decisión sobre el fondo", ha apuntado el panel de jueces, compuesto por Patricia Millett y Robert Wilkins, nombrados por el expresidente Barack Obama, y Ketanji Brown Jackson, designado por el actual mandatario, Joe Biden.



Asimismo, el panel ha establecido una audiencia de argumentos orales para el próximo 30 de noviembre, informa el medio estadounidense CNN.



La defensa del expresidente Trump presentó este jueves el recurso, que finalmente ha sido aceptado por el tribunal, en el que solicitaban que se retrasase la demanda del comité de obtener los documentos, reclamando mantener el 'status quo' del exmandatario.



Trump ha intentado reclamar el privilegio ejecutivo sobre estos documentos, que deberían, tal y como él mismo sostiene, mantenerse en secreto "a perpetuidad".



La apelación de Trump se hace a un fallo de la jueza Tany Chutkan del Tribunal de Distrito de Washington, que dio luz verde el martes a la entrega de los documentos, que suponen 700 páginas de registros, incluyendo llamadas de la Casa Blanca en la Administración Trump, vídeos y cronogramas de los horarios relacionados con el día del ataque al Capitolio o páginas de manuscritos del entonces secretario general.



"Esta es una disputa entre un expresidente y el actual (presidente), y el Tribunal Supremo ya dejó claro que en tales circunstancias, la opinión del titular tiene mayor peso", señaló Chutkan en su fallo.



También, indicó que la postura de Trump parece sugerir que puede anular la voluntad del Gobierno Federal basándose "en la idea de que su poder ejecutivo 'existe a perpetuidad', pero los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente".



Por otro lado, a través de una misiva a la que ha tenido acceso la cadena NBC, la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, ha solicitado a los Archivos Nacionales acceso a esta documentación ya que puede contener información crucial sobre "el ataque más grave" al Gobierno Federal desde la Guerra Civil.



Remus ha subrayado que los intentos de Trump por mantener "a oscuras" al Congreso sobre lo que ocurrió aquel 6 de enero no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos", por lo que Biden "no apoya la declaración de privilegio" reivindicada por el republicano.