Afganistán.- Los talibán piden el regreso de expilotos de la Fuerza Aérea y dicen que su seguridad está garantizada

29-10-2019



Las autoridades niegan que Pakistán esté comprando armamento dejado atrás por EEUU



Las autoridades erigidas en Afganistán por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto han reclamado a los antiguos miembros de la Fuerza Aérea y expilotos que vuelvan al país y han garantizado su seguridad.



"No habrá amenazas de seguridad para estos pilotos en Afganistán. Ya se ha anunciado una amnistía general", ha dicho el portavoz de los talibán y actual viceministro de Información y Cultura, Zabihulá Muyahid, quien ha incidido en que "pueden volver y servir aquí", tal y como ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Según las informaciones facilitadas el martes por el diario estadounidense 'The New York Times', cerca del 25 por ciento de los aviones de la Fuerza Aérea fueron trasladados a Tayikistán y Uzbekistán durante el colapso del Gobierno encabezado por Ashraf Ghani.



Así, las palabras de Muyahid llegan después de que surgieran informaciones el miércoles sobre la llegada de pilotos afganos entrenados por Estados Unidos a Emiratos Árabes Unidos (EAU), tras pasar meses en Tayikistán después de huir del país ante los avances de los talibán.



Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Defensa, Inayatulá Jorazmi, ha rechazado las informaciones publicadas por el diario paquistaní 'Dawn' sobre la venta a Pakistán de material militar dejado atrás por Estados Unidos en Afganistán.



"Hemos hecho frente a la propaganda durante los últimos 20 años. Hay vídeos que muestran el traslado de equipamiento militar de una provincia a otra", ha dicho, según la cadena de televisión afgana Ariana. "Esos rumores (sobre la venta de equipamiento) no son ciertos", ha remachado.



Fuentes citadas por el diario paquistaní afirmaron que las autoridades paquistaníes han optado por comprar este armamento para evitar que cayera en manos del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes y con el que recientemente ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego de un mes.