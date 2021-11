112-109: Los Clippers sin Ibaka suman ante los Heat su sexta victoria seguida

Tyler Herro, de los Miami Heat en acción ante Terance Mann de los LA Clippers, durante el partido de la NBA, disputado en Los Ángeles (EEUU). EFE/ Phillip Kim

Los Ángeles (EE.UU.), 11 nov (EFE).- Los Angeles Clippers ganaron este jueves a los Miami Heat (112-109) para sumar su sexta victoria seguida en un partido que no disputó Serge Ibaka, que pidió jugar en la G League para seguir con su puesta a punto tras recuperarse de su larga lesión en la espalda.

El pívot hispano-congoleño regresó el domingo ante los Charlotte Hornets tras más de cinco meses sin jugar y también participó en el encuentro del martes frente a los Portland Trail Blazers.

Sin embargo, el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, explicó ante los medios que fue el propio Ibaka quien le pidió ir al Agua Caliente Clippers de la liga de desarrollo G League para poder sumar más minutos y continuar progresando.

Lue dijo que Ibaka quiere "encontrar su ritmo" y ensalzó que es "un verdadero profesional" por pasarse temporalmente a la G League para mejorar sus prestaciones cuanto antes.

Sin Ibaka, los Clippers extendieron a seis su espléndida racha de victorias consecutivas tras un duelo muy emocionante ante los Heat.

Paul George (27 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes), Reggie Jackson (22 puntos), Eric Bledsoe (21 puntos) e Ivica Zubac (18 puntos y 11 asistencias) lideraron a los angelinos, que han cogido carrerilla (7-4) y que están supliendo con oficio la ausencia de Kawhi Leonard.

El triunfo ante los Heat llegó con suspense y requirió de un providencial robo de Nico Batum en la última jugada.

Por parte de los Heat, en los que no jugó Jimmy Butler por lesión, destacaron Bam Adebayo (30 puntos y 11 rebotes), Kyle Lowry (25 puntos, 22 de ellos en el último cuarto) y Tyler Herro (23 puntos y 7 rebotes).

Los de Miami (7-5) se marchan de Los Ángeles tras desperdiciar ante los Clippers una ventaja de 17 puntos en el primer cuarto y después de perder el miércoles en la prórroga ante Los Angeles Lakers (120-117).

VENDAVAL ADEBAYO

Los Heat no sorprendieron a nadie con las armas de su fantástico inicio.

Tyler Herro penetraba a canasta con facilidad y Bam Adebayo pasaba por encima de todos en la pintura (6-15 con 7.06 en el reloj).

El pívot de los Heat hizo un auténtico destrozo en la defensa de los Clippers: en algo más de siete minutos llevaba ya 19 puntos y se mostraba absolutamente imparable.

Paul George tuvo que ponerse las pilas para contrarrestar el vendaval Adebayo, pero no fue suficiente ante la apisonadora de los Heat en el primer cuarto (25-40 con un estratosférico 68 % en tiros de campo).

Luke Kennard encendió las luces del banquillo de los angelinos con un parcial de 7-0 en el arranque del segundo cuarto.

El optimismo de los locales se enfrió con el regreso de un Adebayo temible y con la constatación de que a los Heat no les pesaban las piernas pese a la prórroga ante los Lakers (32-47 a falta de 7.54).

La defensa de los Clippers seguía haciendo aguas, pero dos triples seguidos de Kennard estrecharon la diferencia (48-54 con 3.53 en el reloj).

Herro con un canastón de media distancia mantuvo a los suyos por delante al descanso (56-58) tras un tramo final espantoso de los Heat, que solo anotaron 8 puntos en los últimos siete minutos del segundo cuarto y que extrañamente renunciaron a jugar con Adebayo cuando era de lejos el más dominante de la pista (24 puntos con 9 de 11 en tiros).

COLECTIVO PARA FRENAR A LOWRY

Reggie Jackson lideró un notable parcial de 7-0 en la reanudación, pero Adebayo y Herro devolvieron la ventaja a los Heat (65-66 con 8.35 en el reloj).

Los de Miami empezaban a echar en falta la ayuda de los secundarios de los Heat, algo que aprovecharon los Clippers para tomar el mando del encuentro (75-70 a falta de 4.46) con un Jackson hiperactivo (11 puntos en algo más de siete minutos).

Toda la frescura que le faltaba a los Heat en esos momentos la tenían los Clippers.

Muy corales, los angelinos ofrecieron un tercer cuarto convincente y sin fisuras (86-78) gracias a las aportaciones de Ivica Zubac, Eric Bledsoe y Reggie Jackson.

Bledsoe tomó el relevo de Jackson en el cuarto definitivo y encadenó 7 puntos seguidos para activar las alarmas en los visitantes (93-82 con 9.08 para el final).

Kyle Lowry había estado desaparecido durante toda la noche, pero despertó en el momento adecuado (22 puntos en el último cuarto) para mantener en pie a los Heat (102-98 a falta de 3.17).

El base dio todo un show: con un espectacular triple más adicional y una penetración más tiro libre puso a los Heat al borde de la remontada (108-107 con 40.7 segundos para el final).

La efectividad de George y Jackson sostuvo a los Clippers, que no obstante necesitaron el robo de Nico Batum en la última jugada para amarrar la victoria.

David Villafranca