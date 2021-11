Xi pide no reavivar las tensiones de la Guerra Fría en el Asia-Pacífico

Archivo. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Sídney (Australia), 11 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, dijo hoy que la región del Asia Pacífico no debe reavivar las tensiones de la Guerra Fría, al advertir que los intentos de "formar pequeños círculos geopolíticos" están destinados a fracasar.

"La región de Asia-Pacífico no puede y no debe regresar al estado de confrontación y división de la Guerra Fría", dijo Xi en la cumbre virtual de los directores ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad neozelandesa de Auckland los días 11 y 12 de noviembre.

Los comentarios de Xi se dan en medio de una rivalidad geoestratégica entre China y Estados Unidos, así como un incremento de las tensiones en la región por el anuncio en septiembre pasado del pacto de defensa AUKUS entre Washington, Camberra y Londres para plantarle cara al gigante asiático en la región del Indopacífico.

Xi también instó a los líderes del APEC a facilitar el comercio y las inversiones, mantener la estabilidad y el funcionamiento de las cadenas industriales y de suministro, así como a promover un crecimiento económico apoyado en el desarrollo sostenible y una transición ecológica para poder reducir las emisiones contaminantes.

"Sin desarrollo, será imposible reunir la fuerza económica necesaria para lograr la transición verde, mientras que el descuidar los medios de vida de la gente supondrá la pérdida de apoyo social para perseguir la transición verde", remarcó Xi, quien no acudió a la reciente cumbre del clima COP26 en la ciudad de Glasgow.

En esa primera jornada de los empresarios más poderosos de la región del Asia Pacífico también se programó la participación de la primera ministra, de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anfitriona del APEC de este año, así como los mandatarios de Corea del Sur, Indonesia, Perú, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Esta cumbre empresarial en Nueva Zelanda se centra en la recuperación económica poscovid, la digitalización de la economía, el libre comercio, las energías verdes y el cambio climático, así como el crecimiento sostenido y la seguridad alimentaria entre otros asuntos.

Este evento es una antesala a la cumbre de líderes de la APEC que representa el 60 % del PIB mundial y más de la mitad del comercio global, forma un mercado de unos 2.850 millones de consumidores -el 40% de la población mundial- y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros.

Las economías que integran el APEC, fundado en 1989, son: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, EE.UU., Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.