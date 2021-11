Venezuela y Bolivia evalúan propuestas para el comercio entre ambos países

Vista de la zona de carga del Puerto de La Guaira, en una fotografía de archivo. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Caracas, 11 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela y representantes del sector comercial de Bolivia, junto al embajador del país andino en Caracas, Sebastián Michel, evaluaron propuestas para impulsar el comercio entre ambas naciones, informó este jueves el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Rander Peña.

"Recibimos al embajador del Estado plurinacional de Bolivia Sebastián Michel junto a representantes de la Cámara de Comercio Boliviana-Venezolana, de quienes recibimos audaces propuestas para impulsar el comercio binacional. ¡Todo nuestro apoyo para constribuir en un ganar-ganar!", dijo Peña en Twitter.

Peña no informó sobre si se alcanzó o no un acuerdo en alguna área específica ni ofreció detalles sobre las propuestas evaluadas.

No obstante, en una nota de prensa, la Cancillería venezolana dijo que la finalidad de la reunión fue promover y fortalecer "el comercio entre ambas naciones".

Según explicó, la Cámara de Comercio Boliviana-Venezolana está integrada por empresarios, comerciantes, y productores de ambos países que brindan una "atención personalizada a sus asociados, para la oportuna y acertada toma de sus decisiones mediante los servicios de asesoramiento del comercio bilateral".

Bolivia es uno de los países aliados del Gobierno de Nicolás Maduro desde hace más de 15 años, aunque las relaciones se vieron interrumpidas durante el período de Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), quien no reconocía como legítima la Administración chavista.

Tras la asunción de Luis Arce como presidente Bolivia el año pasado, el Gobierno de Maduro retomó las relaciones con La Paz.

En junio pasado Arce visitó Venezuela a propósito de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) con motivo del bicentenario de la Batalla de Carabobo, y sostuvo una reunión en privado con Maduro.