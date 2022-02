Venezuela.- Capriles insiste a los venezolanos en que acudan a las urnas el próximo 21 de noviembre

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El dirigente de la oposición venezolana Henrique Capriles ha pedido a sus compatriotas que acudan a votar en las próximas elecciones locales y regionales previstas para el próximo 21 de noviembre en Venezuela, aunque ha asegurado que "no es suficiente" con acudir a las urnas.



Durante un acto de con marcado carácter de campaña electoral en el estado de Falcón, en el noroeste de Venezuela, Capriles ha apelado a la unidad de todas las fuerzas de la oposición para derrotar en los próximos comicios a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente, Nicolás Maduro.



"Es verdad que en algunas oportunidades dejamos de votar, pero en esta oportunidad estamos eligiendo hasta el último concejal que pueda ser nuestra voz, es importante que hable. No es suficiente votar, pero hay que votar", ha pedido Capriles durante un acto político retransmitido en sus redes sociales.



"Hay que ir a votar, el pueblo es el que tiene el poder hay que expresarlo (...). Esto es lo que no quiere Maduro que nosotros demostremos que estamos vivos, aquí estamos con el mismo compromiso, con el mismo sueño, con las mismas ganas, esto se trata de recuperar la fuerza de lo que nosotros somos, esta es una oportunidad para que este país hable", ha insistido Capriles.



"Vayan a votar, no se queden sin votar, por favor", o "hay que darle 'chance' a la personas que quieren trabajar, no pegarse a la silla", son algunas de las proclamas que dirigente de Primero Justicia ha manifestado durante su visita en esta ocasión a Maracaibo, acompañando al candidato del partido a la Alcaldía de la capital de Zulia, Rafael Ramírez.



Una vez más los fuerzas de la oposición acuden a las urnas con múltiples candidatos, pero sin acuerdo alguno entre ellas para formar formulas unitarias con las que poder sacar al PSUV de las instituciones.



A diferencia de anteriores citas con las urnas, en esta ocasiones la mayoría de los partidos de la oposición han optado por abandonar la fallida estrategia de pedir a sus electores abstenerse de ejercer su derecho al voto.



Estas elecciones se dan en un momento en el que oposición y Gobierno se encuentran en medio de un proceso de diálogo en Ciudad de México, auspiciado por Noruega, pero que se vio interrumpido el pasado mes de octubre a petición de la delegación oficialista por la "injerencia" de Washington "secuestrando" a uno de los integrantes de la mesa negociadora, Alex Saab, extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos donde se le acusa de un delito de blanqueo de capitales.