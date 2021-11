Uruguay-Argentina: ¿Sale el sol luego de la tormenta?

Por el momento, la principal duda en la Albiceleste pasa por el centro del campo, donde hay un solo lugar para Leandro Paredes y Guido Rodríguez. Foto de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Montevideo, 11 nov (EFE).- Aferrada a ese dicho que indica que, tras la tormenta siempre sale el sol, la selección uruguaya recibirá este viernes a su par de Argentina con la misión de dar vuelta la página y encontrar la paz que no le dieron los últimos resultados.

Luego de días turbulentos en los que se llegó a poner en duda la continuidad de Óscar Washington Tabárez como entrenador, la Celeste volverá a saltar al campo con la misión de sumar puntos para clasificarse al Mundial de Catar 2022.

Con las bajas de varios futbolistas, entre ellos el delantero Edinson Cavani y el centrocampista Federico Valverde, el local tratará de sortear un duro escollo: el actual campeón de América.

Para eso, Uruguay deberá mostrar una cara muy distinta a la que enseñó en los últimos dos juegos en los que fue goleado por Argentina y por Brasil como visitante.

El portero Fernando Muslera subrayó durante una conferencia de prensa que su equipo deberá apelar tanto a lo anímico como a lo futbolístico para conseguir puntos necesarios.

"Tenemos jugadores que en lo futbolístico nos pueden dar mucho y tenemos que sacar lo anímico porque eso está en nuestra ADN", dijo el número 1 de la Celeste.

Pensando en el duelo que se disputará en el estadio Campeón del Siglo, ya que el Centenario está terminando de acondicionarse para albergar las próximas finales de las Copas Sudamericana y Libertadores, los jugadores de Uruguay se entrenaron varias veces durante esta semana y volverán a hacerlo este jueves.

La vuelta de Martín Cáceres a la titularidad para jugar en el fondo y el retorno de Nahitan Nández a la mitad del campo son dos de las variantes que seguramente ensaye el cuerpo técnico.

Del otro lado, Argentina llegará a Montevideo con la baja de Nicolás González, quien no viajó desde Italia. No obstante, el capitán Lionel Messi, quien comenzó la semana entrenando diferenciado, será titular en la delantera junto a Lautaro Martínez.

Por el momento, la principal duda en la Albiceleste pasa por el centro del campo, donde hay un solo lugar para Leandro Paredes y Guido Rodríguez.

Si el volante del PSG se encuentra en plenitud física será quien ingrese en el once inicial junto a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Así, Uruguay y Argentina se preparan para disputar una nueva edición de uno de los Clásicos más viejos del mundo, ese que en este momento los encuentra atravesando situaciones distintas pero con la misma pasión que los hará luchar hasta el final por los tres puntos en la 13ª jornada de las eliminatorias.

- Alineaciones probables:

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Nahithan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Luis Suárez y Brian Rodríguez. Entrenador: Óscar Tabárez.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Entrenador: Lionel Scaloni.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Hora: 20.00 (23.00 GMT).

Cancha: Campeón del Siglo, ubicado a las afueras de Montevideo.