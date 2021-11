Una iglesia ucraniana se reconvierte en un centro de vacunación

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Kiev, 11 nov (EFE).- Después de la misa matutina en la Catedral greco-católica de la Resurrección de Cristo en Kiev, los sacerdotes abandonan el templo y hacen sitio a los trabajadores sanitarios. Es el primer centro de vacunación que opera en una iglesia en Ucrania.

En un intento desesperado por alentar a los ucranianos a vacunarse, el Ministerio de Salud se puso en contacto con instituciones religiosas para buscar apoyo para la campaña de vacunación.

"Ucrania está atravesando un brote pandémico de la nueva cepa covid-19, vemos muchas muertes todos los días. También vemos mucha desinformación sobre el coronavirus y la vacunación", dijo a Efe el padre Andriy Bondaruk, jefe de la oficina de prensa de la archidiócesis de Kiev de la Iglesia greco-católica de Ucrania.

El nivel actual de vacunación contra la covid-19 en Ucrania se sitúa en alrededor del 20 %. La Iglesia greco-católica de Ucrania fue la primera en responder.

"Es por eso que cuando el Ministerio de Salud preguntó si estábamos dispuestos a abrir un centro de vacunación en nuestra iglesia, nuestro líder, el Patriarca Sviatoslav, aceptó de inmediato", explicó.

"Lo hacemos en beneficio de toda la sociedad. La iglesia siempre está protegiendo la salud espiritual y corporal de la gente", agregó.

MÁS MUERTES POR COVID QUE EN LA GUERRA

Ucrania tiene actualmente uno de los niveles más altos de mortalidad por covid-19 en el mundo.

En las últimas 24 horas, 652 personas murieron a causa del coronavirus y 24.747 se contagiaron. Se introdujeron restricciones en todo el país para las personas no vacunadas y las que no tienen un PCR reciente negativo.

Esto llevó a muchas personas a vacunarse y se formaron colas en algunos centros de vacunación.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un mensaje de video pidió el miércoles a los ucranianos que se vacunen.

"En los últimos dos años, 146 de nuestros soldados murieron en la guerra del Donbás. En los últimos dos días, más de 1.500 de nuestros ciudadanos murieron a causa de covid. ¡Diez veces más personas murieron por el coronavirus en dos días que soldados en dos años!", enfatizó.

La Iglesia greco-católica ucraniana está dando ejemplo a otros grupos religiosos también en lo que respecta a la vacunación de sus propios sacerdotes.

Según Bondaruk, el 80 % de los sacerdotes greco-católicos en Ucrania están vacunados contra la covid. El jefe de la iglesia fue uno de los primeros líderes religiosos en Ucrania en vacunarse en marzo.

"Es importante dar ejemplo", dijo Bondaruk. "La gente mira a sus líderes espirituales, confía en ellos". Espera que en un país donde muchos son reacios a vacunarse, eso sea un argumento convincente, al menos para las personas religiosas.

NO SOLO CREYENTES

El residente de Kiev, Andriy Shevchenko, de 31 años, que esperaba con su novia en una cola para vacunarse contra la covid dentro de la catedral, comentó a Efe que, como greco-católico, estaba convencido de la posición de la iglesia.

"Esta es la iglesia a la que suelo ir y respeto su enfoque hacia la vacunación", afirmó. "La Iglesia es una institución influyente y tiene que orientar a las personas, especialmente en cuestiones de vida o muerte. Es importante que la iglesia le diga a la gente que cuide sus vidas y las de los que les rodean", sostuvo.

Para Ígor, de 61 años, la decisión de vacunarse en la iglesia no tuvo un componente religioso. "Vine a este centro de vacunación porque es el más cercano a mi casa. Vi noticias al respecto en la televisión", señaló.

Eso está bien, afirma Bondaruk. "Muchas personas que vienen aquí para vacunarse no son ni greco-católicos ni cristianos. Vienen porque no hay grandes colas. Nuestras puertas están abiertas para todos", explicó.

La mayoría de los ucranianos religiosos se identifican como cristianos ortodoxos, mientras que la Iglesia greco-católica ucraniana tiene el mayor número de seguidores en la parte occidental del país.

Olga Tokariuk