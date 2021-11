Un opositor venezolano denuncia hostigamiento a defensora de presos políticos

GRAF5784. LA HAYA (HOLANDA), 03/09/2019.- El exdiputado venezolano Walter Márquez (2i), saluda al abogado Orlando Viera-Blanco (2d) en la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), este martes, en la Haya, en Holanda. Márquez apunta, en unas declaraciones a Efe, que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, "está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente" para investigar las denuncias que llegan al tribunal contra el Gobierno de Nicolás Maduro. EFE/David Morales Urbaneja

Caracas, 11 nov (EFE).- El opositor venezolano Orlando Viera-Blanco, nombrado por Juan Guaidó como su representante en Canadá, alertó este jueves del hostigamiento que sufre la abogada Theresly Malavé, defensora de los considerados como presos políticos, aunque no detalló el origen de las amenazas.

"Alertamos a la comunidad internacional sobre el hostigamiento contra la abogada Theresly Malavé, defensora de presos políticos. Malavé ha denunciado torturas en Venezuela por lo cual ha sido amenazada", escribió Viera-Blanco en su cuenta de Twitter, un mensaje posteriormente replicado en un comunicado opositor.

Por esa razón, y pese a no aclarar el origen de las amenazas, pidió "garantías de seguridad para Malavé".

Entre otros, la abogada ha ejercido la defensa los expolicías Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, acusados de ocho de los 19 asesinatos registrados en abril de 2002, durante el golpe de Estado al presidente Hugo Chávez.

También del diputado Gilber Caro, del partido Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López, entre otros.

Según el último informe de la ONG Foro Penal, difundido el pasado lunes, en Venezuela hay 252 detenidos a los que la organización considera como presos políticos, un dato que no mostró variaciones con respecto a su último informe, publicado el pasado 2 de noviembre.