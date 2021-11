Último impulso en la COP26 para mejorar las metas de emisiones y financiación

Antonio Guterres (izda) y Alok Sharma. EFE/EPA/ROBERT PERRY

Glasgow (R.Unido), 11 nov (EFE).- Los casi 200 países en la COP26 intensificaron este jueves las negociaciones a fin de cerrar un acuerdo en la lucha contra el cambio climático, con los retos de acelerar la reducción de emisiones a corto plazo y aumentar la financiación a los Estados en desarrollo que sufren los efectos del calentamiento sin haberlo instigado.

El presidente de esta cumbre del clima de la ONU, el británico Alok Sharma, reconoció hoy que, aunque "ha habido progresos" desde el inicio el 31 de octubre, "queda mucho trabajo por hacer" para llegar a un consenso en la supuesta fecha límite del viernes a las 18.00 GMT, cuando debe difundirse una hoja de ruta para tratar de limitar a 1,5 grados el alza de la temperatura este siglo sobre niveles preindustriales.

En una rueda de prensa, Sharma reclamó en particular a los países ricos elevar sus propuestas de financiación, dado que, sin el suficiente dinero, los pobres no pueden mitigar, adaptarse o incluso sobrevivir al impacto climático -lo que a su vez repercute en los esfuerzos globales-.

Después de publicar ayer el primer borrador del documento final, en el que tanto políticos como ecologistas ven avances pero también carencias, el presidente adelantó que se presentará otro texto provisional en las próximas horas, que los ministros presentes en la ciudad escocesa de Glasgow debatirán en una reunión mañana a las 11 GMT.

UNA UE MÁS VISIBLE

La diplomática francesa Laurence Tubiana, considerada la "arquitecta" del histórico Acuerdo de París de 2015, lamentó hoy, en un encuentro con periodistas, que la Unión Europea (UE) "no esté siendo más visible" en estas negociaciones, pese a tener "una buena agenda verde".

"Estoy decepcionada por esta falta de liderazgo" inexplicable, dijo Tubiana, que instó al bloque europeo a presionar para aumentar entre 2021 y 2025 "más allá de los 100.000 millones de dólares (87.000 millones de euros) prometidos" la financiación a los países con menos recursos, y ampliar la proporción destinada a la adaptación.

"Es una demanda urgente porque cada vez hay más países que se tienen que endeudar para combatir el cambio climático", dijo la economista, que señaló que el acuerdo de la COP26 debería subrayar además la necesidad de fondos para los "daños y pérdidas" que ya causa y que seguirá provocando el clima.

El coportavoz del partido ecologista español Verdes EQUO y miembro de la delegación de los Verdes Mundiales, Florent Marcellesi, dijo a Efe que "hace falta un compromiso mucho más claro" sobre ese asunto porque se está llegando "al punto de no retorno".

Como otros analistas, Tubiana pidió que el pacto final destaque "la urgencia" de que los países aumenten sus objetivos de reducción de emisiones ya en 2023 y que en 2022 presenten sus planes para alcanzar la neutralidad de carbono a mediados de siglo los que aún no lo hayan hecho, como Australia, Brasil o México.

Como aspecto positivo, valoró la inclusión en el borrador publicado el miércoles de un compromiso para abandonar el carbón y los subsidios al combustible fósil, que se mencionan por primera vez, aunque débilmente, en unas negociaciones climáticas.

Una buena noticia hoy fue la creación de una alianza de once países, liderada por Costa Rica, que se comprometen a detener la producción de petróleo y gas.

Sobre la declaración conjunta anunciada ayer por Estados Unidos y China para acelerar sus esfuerzos contra el cambio climático, el portavoz de Energía y Clima de la organización ambiental WWF, el peruano Manuel Pulgar Vidal, destacó su "trascendencia política" al poner del mismo lado a los dos mayores emisores del planeta, aunque recordó que hay que plasmarlo en acciones.

EL 'SUR GLOBAL' ALZA LA VOZ

Una de las asignaturas pendientes en esta COP es abordar debidamente el coste que el cambio climático tiene para muchos países pobres del mundo, en especial las islas.

Diego Pacheco, el negociador jefe de Bolivia y que representa al Grupo de países en desarrollo con mentalidad similar (LMDC, en inglés), recalcó hoy que los Estados desarrollados "tienen la responsabilidad" por sus emisiones del pasado que les permitieron enriquecerse.

"El 60 % del presupuesto de carbono es responsabilidad de los países desarrollados y su población es solo el 16 %", mantuvo.

El político señaló que "han sobreutilizado su espacio de carbono (lo que se puede emitir sin superar un calentamiento de 2 grados) y ahora están usando el de los países en desarrollo", en lo que calificó de "colonialismo de carbono".

Pacheco les instó a que "consigan una reducción de emisiones reales y en 2030", mientras pagan por los daños causados al resto de la humanidad.

Por Judith Mora