UE.- Polonia acepta el despliegue de Europol en su frontera mientras Bruselas insiste en enviar expertos

BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha anunciado este jueves que las autoridades polacas han aceptado tras semanas de conversaciones solicitar el despliegue de expertos de Europol en su frontera con Bielorrusia para contar con su ayuda en la respuesta a la presión migratoria dirigida desde Minsk.



El despliegue será posible tras recibir una petición formal por parte de Varsovia dado que las agencias europeas no pueden asistir a los Estados miembro sobre el terreno hasta que éstos lo solicitan.



Los detalles de la misión sobre el número de agentes y el calendario de trabajo están aún por definir, según ha indicado una portavoz comunitaria desde Bruselas, que se ha limitado a informar de que se enviarán expertos del Centro sobre Tráfico de Migrantes de Europol (EMSC, por sus siglas en inglés).



La UE acusa al régimen de Alexander Lukashenko de orquestar un "ataque híbrido" contra la UE a través de su frontera con Polonia, Lituania y Letonia usando a miles de migrantes irregulares conducidos con su connivencia hasta el paso con territorio comunitario.



ONG y periodistas, por su parte, han denunciado que las autoridades polacas les impiden el acceso a la zona fronteriza en donde se están concentrando los migrantes que tratan de cruzar a Polonia y alerta de que Varsovia está realizando devoluciones en caliente, expulsando a los migrantes hacia Bielorrusia e impidiendo que presenten demandas de asilo.



La Comisión Europea ha evitado responder directamente a preguntas sobre estas denuncias con el argumento de que no dispone de información directa porque sus expertos no están en la zona, pero insiste en que mantiene contactos con Varsovia para obtener información y reclama poder enviar a expertos comunitarios.



En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha reiterado su llamamiento para que se permita el acceso de ONG a la región fronteriza desde Polonia y Bielorrusia para garantizar que las personas reciben la asistencia necesaria.



También existen conversaciones con Naciones Unidas y otras agencias internacionales para evaluar la situación y ver cómo "retornar de manera segura" a los migrantes detenidos en la zona hasta sus países de origen, ha concluido la portavoz comunitaria.