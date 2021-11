Transparencia Internacional Panamá deplora la absolución de Ricardo Martinelli

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, asiste al Sistema Penal Acusatorio para acudir a un juicio por presunto espionaje de rivales políticos y periodistas durante su administración, el 9 de noviembre de 2021, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 11 nov (EFE).- La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), "deploró" la absolución del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de los delitos que se le imputaban en el marco del caso de las escuchas ilegales, conocido como "Pinchazos".

"Deploramos la decisión (...) del Tribunal de Juicio de absolver al expresidente Ricardo Martinelli de los delitos de interceptación de las comunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, que constituyen violaciones a derechos y libertades fundamentales garantizados por la Constitución", resalta un comunicado de la ONG.

TI apuntó que las "justificaciones dadas por las juezas evidencian un limitado e inconveniente entendimiento de las responsabilidades de los funcionarios y la evaluación de las pruebas" y que el "enjuiciado suscribió múltiples acuerdos extrajudiciales con víctimas", pues cuatro supuestos afectados se retiraron del proceso legal.

Agregaron que "hoy sirven condena por el mismo delito dos funcionarios de menor rango" y este caso "se suma a la larga lista de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que encuentran cobija en la impunidad".

LA "CULTURA DE LA IMPUNIDAD" LLEGA A NIVELES "INCONCEBIBLES"

La "decisión", tomada de forma unánime por el Tribunal, "afecta al país en múltiples niveles tanto a lo interno en la fibra misma de la democracia como internacionalmente, frente a índices que vienen midiendo la capacidad de las instituciones de justicia".

La ONG destacó que la "poca capacidad de la justicia" contra el crimen organizado, el lavado de activos y otros delitos "incide" en las "calificaciones internacionales de riesgo del país".

"La cultura de impunidad alcanza hoy niveles inconcebibles", señala la reacción de TI, pues "permea el Órgano Judicial desde el pleno mismo de la Corte Suprema, va más allá de las leyes -que en sí mismas no son insuficientes".

Esta cultura "sella un desamparo casi completo del Estado de Derecho y el Imperio de la Ley", porque la "justicia da la espalda a la vulneración de las garantías fundamentales de los ciudadanos perpetradas por funcionarios, exactamente lo opuesto a su rol de control".

Un tribunal de Panamá absolvió el pasado martes al expresidente Martinelli del "Caso Pinchazos", por el que se le acusaba de los dos delitos de interceptación de las comunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, con una pena de hasta ocho años de cárcel.

Tras 67 días de juicio, el tribunal determinó que no había pruebas que acreditaran que el exmandatario, de 69 años, dio las órdenes para interceptar las telecomunicaciones de más de un centenar de personas, entre ellos empresarios, políticos opositores e incluso aliados suyos, y periodistas, según las investigaciones

Martinelli ya había sido declarado "no culpable" por este mismo caso en 2019, cuando enfrentaba cuatro delitos y la pena máxima de 21 años de prisión, pero un año más tarde un Tribunal de Apelaciones anuló el juicio y reordenó uno nuevo.