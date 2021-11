S&P 500 y Nasdaq suben tras liquidación generada por temores inflación; Disney pesa sobre Dow Jones

Imagen de archivo de una señal de Wall Street al exterior de la Bolsa de Nueva York, EEUU. 28 octubre 2013. REUTERS/Carlo Allegri

Por Devik Jain y Shreyashi Sanyal

11 nov (Reuters) -El S&P 500 y el Nasdaq se recuperaban el jueves de dos días de liquidaciones generadas por los temores sobre la inflación, pero las pérdidas en Walt Disney debido a la desaceleración del crecimiento de suscriptores en su servicio de transmisión de video pesaban en el Dow Jones.

* El repunte para superar máximos récord en los principales índices de Wall Street llegó a su fin esta semana, ya que los recientes informes de inflación sugirieron que el alza actual de los precios tardará más en enfriarse en medio de las complicadas cadenas de suministro mundiales.

* Pero Arthur Hogan, estratega jefe de mercado de National Securities en Nueva York, dijo que los inversores pudieron mirar más allá del corto plazo, ya que "simplemente tenemos más demanda que oferta". "Eso probablemente sea algo bueno para el crecimiento futuro de las ganancias" corporativas.

* Antes del mediodía en Nueva York, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 51,75 puntos, o un 0,14%, a 36.028,19 unidades, mientras que el S&P 500 subía 13,79 puntos, o un 0,30%, a 4.660,50 unidades. El Nasdaq Composite sumaba 134,58 puntos, o un 0,86%, a 15.757,29 unidades.

* Seis de los 11 índices principales del S&P 500 avanzaban, con el consumido discrecional liderando las ganancias.

* Tesla Inc subía un 1,4% para recuperar algo de terreno perdido en su caída del 12,6% en esta semana, incluso después de que comunicados al regulador mostraron que el presidente ejecutivo y máximo accionista, Elon Musk, había vendido alrededor de 5.000 millones de dólares de acciones de la compañía en los últimos días.

* Otras acciones de tecnología y comunicaciones de megacapitalización, incluidas Alphabet Inc, propietario de Google, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, previamente conocida como Facebook, Apple Inc y Amazon.com Inc, sumaban entre un 0,4% y 0,8%.

* Sin embargo, Walt Disney Co se derrumbaba un 8% para liderar las caídas entre los componentes de Dow Jones, tras informar el menor aumento en las suscripciones de Disney+ desde el lanzamiento del servicio y de registrar ganancias menores a las esperadas en su división de parques temáticos.

(Reporte de Devik Jain y Shreyashi Sanyal en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)