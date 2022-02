Rey Felipe.- El Rey confía que de la pandemia salga un mundo "más unido y más fuerte"

11-11-2021 El Rey Felipe VI participa en el Foro de la Paz de París POLITICA CASA S. M. EL REY



En el acto también han participado Macron y la vicepresidenta de EEUU



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha confiado en que de la pandemia pueda salir un mundo "más unido y más fuerte" en su mensaje en el Foro de la Paz de París, que han inaugurado el presidente francés, Emmanuel Macron, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.



Don Felipe ha participado en todas las ediciones de este foro, lanzado en 2018 con motivo del centenario del armisticio que el 11 de noviembre de 1918 puso fin a la Primera Guerra Mundial, como él mismo ha recordado en el mensaje remitido, facilitado por Casa Real.



Además de celebrar la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, el Rey ha subrayado que "hacía falta un foro como el de París en el conjunto de encuentros internacionales entre líderes políticos y sociedad civil, una cumbre centrada en los desafíos globales a los que todos tenemos que hacer frente".



Algunos de estos desafíos, ha comentado en su mensaje de vídeo, "son inmediatos, como el del clima y los trastornos que conlleva el calentamiento del planeta", mientras que otros, como la pandemia, "son sobrevenidos".



En la anterior edición "se destacó la necesidad de solidaridad entre los países de los dos hemisferios; se recordó y subrayó la necesidad de trabajar codo con codo", por lo que ha confiado que en esta se contribuya "a consolidar esos esfuerzos y a seguir avanzando para que el mundo salga más unido y más fuerte de esta situación trágica, inquietante e inesperada".



Por último, ha celebrado que España forme parte ya de la Asamblea General del Foro de la Paz de París, puesto que este constituye "un entorno privilegiado para expresar las inquietudes que son las nuestras, para reflexionar y actuar juntos ante los desafíos globales, con la esperanza de legar a nuestros hijos un mundo mejor y más habitable".



MACRON DEFIENDE EL MULTILATERALISMO



El mensaje de Don Felipe ha tenido lugar en la sesión inaugural del foro, que ha estado presidida por Macron, quien ha celebrado "la vuelta de Estados Unidos al multilateralismo" debido a la presencia de su vicepresidenta.



Macron ha hecho precisamente una firme defensa del multilateralismo y ha apostado por fortalecerlo y también ha hecho hincapié en la necesidad de hacer llegar la vacuna contra la COVID-19 a todo el mundo. En este sentido, ha celebrado la donación de vacunas que países como Francia están realizando a otros países más pobres pero ha aprovechado para pedir "transparencia" en estos procesos.



El presidente francés también se ha referido a la necesidad de que las vacunas se puedan producir en países en desarrollo y a la transferencia de tecnologías para ello. Además, ha añadido, habrá que prepararse para futuras pandemias con "mecanismos de alerta temprana".



"Hemos hecho mucho en el último año pero aún nos queda un largo camino por recorrer", ha advertido Macron, que se ha referido a la necesidad de combatir la desigualdad, que se ha visto agravada por la pandemia, y también ha apelado a la solidaridad.



LA VICEPRESIDENTA DE EEUU LLAMA A ACTUAR



También ha tomado la palabra Harris, quien ha incidido en que aunque siempre ha habido ricos y pobres y la brecha entre ambos en ocasiones se ha reducido y otras se ha incrementado, como ha ocurrido con la pandemia, no se debe aceptar esta situación y no hacer nada.



A lo largo de la historia, ha subrayado, siempre ha habido líderes que han optado por actuar y que con ello han cambiado el mundo, por eso los líderes actuales también tienen que hacerlo ahora ante el "desafío inmenso" de la desigualdad, que la pandemia no ha hecho sino acrecentar.



Harris ha dejado claro que resignarse no es una opción, "pensar que siempre ha sido así y siempre lo será", sino que todos debemos coincidir en que estas brechas "son inaceptables y tenemos que trabajar juntos para acabar con ellas".



Asimismo, ha recalcado que "no se trata de caridad, se trata de nuestra obligación y de lo que nos debemos unos a otros como seres humanos pero también es un imperativo estratégico" dado que vivimos "en un mundo interconectado e interdependiente".



En este sentido, ha apostado por emprender acciones primero a nivel nacional dentro de cada país, como ya está haciendo la Administración de Joe Biden con distintas medidas para acabar con la desigualdad en el país, y "segundo mostrando solidaridad como comunidad mundial".



"Si nos unimos no hay ningún desafío que sea lo demasiado grande para afrontarlo", ha reivindicado Harris. "Cuando admitimos lo que realmente está ocurriendo en nuestro mundo y nos preguntamos por qué nos abrimos a la posibilidad de que el futuro pueda ser diferente, que pueda ser mejor", ha añadido, instando a todos a seguir preguntándose por qué y a emprender acciones. "Enfoquémonos en lo que puede ser", ha remachado.



REPARTO INJUSTO DE LAS VACUNAS



Por su parte, el presidente de Nigeria, Muhamadu Buhari, ha llamado la atención sobre el hecho de que mientras algunos países ya están administrando una tercera dosis a sus ciudadanos "millones de personas en todo el mundo, en especial en los países pobres, aún no han recibido ninguna".



Buhari ha puesto como ejemplo a África, donde el ritmo de vacunación es diez veces más lento que en los países ricos y ha incidido en que mientras en la UE al menos el 60 por ciento de la población ya ha sido vacunada en el continente negro esta cifra es de solo el 6 por ciento.



La primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, también se ha referido a la persistente desigualdad y ha apelado a acabar con la discriminación por motivos de raza, color o sexo.



Asimismo, ha defendido la necesidad de que "las palabras se traduzcan en hechos y recursos" y se ha referido a la "responsabilidad compartida" de buscar soluciones a los "demasiados conflictos" que hay en la actualidad, tanto los nuevos como los viejos.



"El mundo no tiene que seguir dividido entre norte y sur", ha reivindicado, subrayando que "como ciudadanos de un solo planeta debemos defender nuestra unidad celebrando nuestra humanidad, empatía y diversidad".