Ranking iTunes en Argentina : Top 10 de las películas más vistas de hoy miércoles, 10 de noviembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. iTunes no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 obras de cine con mejor aceptación en Argentina.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

Argentina.

1. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

2. Spectre

Un críptico mensaje del pasado envía a James Bond a una misión secreta a México D.F. y luego a Roma, donde conoce a Lucía Sciarra, la hermosa viuda de un infame criminal. Bond se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra organización conocida como SPECTRE. Mientras tanto, en Londres, el nuevo director del Centro para la Seguridad Nacional cuestiona las acciones de Bond y pone en duda la importancia del MI6, encabezado por M. De modo encubierto Bond recluta a Moneypenny y Q para que le ayuden a buscar a Madeleine Swann, la hija de su antiguo archienemigo, el Sr. White, que quizá tenga la clave para desentrañar el misterio de SPECTRE. A medida que Bond avanza en su misión, descubre una estremecedora conexión entre él mismo y el enemigo que busca.

3. Snake Eyes: El origen

G.I. JOE: Snake Eyes es protagonizada por Henry Golding. Snake Eyes es un solitario y tenaz guerrero que se une a al antiguo clan japonés de los Arashikage luego de salvarle la vida al heredero del clan. Al llegar a Japón, los Arashikage le enseñan a Snake Eyes los caminos del guerrero ninja y le dan algo que siempre quiso tener: un hogar. Pero, al revelarse los secretos sobre su pasado, pondrán a prueba el honor y la lealtad de Snake Eyes, incluso si eso significa perder la confianza de los más cercanos a él.

4. Led Zeppelin: Celebration Day

En diciembre de 2007, en el O2 de Londres, los Led Zeppelin se sacudieron el fantasma de su reunión de los años ochenta y convirtieron su primer concierto en 27 años en una de las más grandes y redentoras actuaciones de regreso de todos los tiempos. Filmado con primor, este documento de aquella noche (que coincide con su lanzamiento como disco en directo) no sólo te deja con la boca abierta, también resulta esperanzador por la maestría de leones otoñales y la gracia interpretativa que despliegan en las 16 canciones que recorren todos los rincones de su carrera.

5. Las brujas (de Roald Dahl)

Un pequeño huérfano a finales de 1967, se va a vivir con su querida abuela a Demopolis, un pueblo de Alabama. El niño y su abuela tienen extraños encuentros con algunas brujas por lo que deciden mudarse a un hotel de lujo en la costa. Por desgracia, llegan exactamente al mismo tiempo que la Gran Bruja que ha reunido a sus compinches de todo el planeta -que van de incógnito- para llevar a cabo sus horribles planes.

6. Los pájaros

Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner, que ha ido a comprar un regalo de cumpleaños para Kathy, su hermana pequeña. Mitch, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata despectivamente y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y los lleva a casa del abogado, pero Mitch se ha ido a pasar el fin de semana a casa de su madre. Entonces, Melanie decide ir a Bodega Bay y presentarse en casa de los Brenner con el pretexto de regalar los periquitos a Kathy. En cuanto ella llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas.

7. Apex

Cinco cazadores de élite pagan para cazar a un hombre en una isla desierta. Pero cuando su presa comienza a defenderse, los roles de cazadores y de la presa cambian de lado..

8. Otra vuelta de tuerca

Una joven institutriz es contratada por un hombre que se ha convertido en el tutor de sus sobrinos tras las muerte de sus padres. Pronto descubrirá que tanto los niños como la casa esconden oscuros secretos y las cosas no son lo que aparentan. Adaptación moderna de la obra de Henry james, "The Turn of the Screw".

9. Star Trek VII: La próxima generación

La 7ª película de Star Trek y 1ª del elenco de “La nueva generación” donde el USS Enterprise-B, al mando del capitán John Harriman está a punto de zarpar en su viaje inaugural al que acuden James T. Kirk, Montgomery Scott y Pavel Chekov. El Enterprise es requerido para ayudar a un convoy de naves que se hallan atrapadas en un cinturón de energía. Debido a la inexperiencia del capitán, Kirk decide ayudar y es dado por muerto al ser destruida la cubierta donde se hallaba por una ráfaga de energía.

10. Star Trek X: Némesis

La 10ª película de Star Trek y 4ª del elenco de “La nueva generación” donde la policía romulana obtiene ADN del Capitán Picard y fabrican un clon, llamado Shinzon, con la finalidad de introducirlo en la Federación, pero ese plan queda en nada y envían al clon a las minas de dilitio de Remo, el planeta hermano de Rómulo, la capital del Imperio Romulano. Shinzon organiza un golpe de estado gracias a las fuerzas Remanas y su imbatible nave erigiéndose nuevo Pretor Romulano.

¿Cuáles son las pelis que arrasan en iTunes?

La plataforma se gana el corazón de sus seguidores no solo con buenas series, sino también con películas que ya son o se convertirán en clásicos. ¿Qué otro as bajo la manga tendrá este rey del streaming? ¿Cuáles sorpresas habrá guardadas para nosotros este año?

Mantente atento para conocer las últimas novedades.