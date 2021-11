Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy miércoles, 10 de noviembre

La plataforma de transmisión Hulu nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 pelis más vistas en Estados Unidos. Si deseas conocer cuáles son las producciones cinematográficas más exitosas en cuanto a audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Expediente Warren: obligado por el demonio

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se encuentran con lo que se convertiría en uno de los casos más sensacionales de sus archivos. La lucha por el alma de un niño los lleva más allá de todo lo que habían visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un sospechoso de asesinato reclamaría posesión demoníaca como defensa.

2. El protector

Un ranchero en la frontera de Arizona se convierte en el improbable defensor de un joven mexicano que huye desesperadamente de los asesinos del cartel que lo han perseguido hasta Estados Unidos.

3. Ladrones de élite

Después de ser reclutado por un grupo de ladrones poco convencionales, el renombrado criminal Richard Pace se ve envuelto en un elaborado atraco de oro que promete tener implicaciones de gran alcance en su vida y en la vida de muchos otros.

4. Seguridad nacional

Earl Montgomery (Lawrence) es un engreído e hiperactivo cadete de la Policía de Los Ángeles que, a causa de su mala actitud, es expulsado de la academia. Tras ser arrestado en un incidente con su vehículo por el policía Hank Rafferty (Zahn), Earl lo acusa de acoso y, como consecuencia, el agente ingresa en prisión durante seis meses. En ese tiempo, Earl acepta un humilde puesto de trabajo como guardia de seguridad en Seguridad Nacional, el mismo empleo que consigue Hank tras abandonar la cárcel. Es entonces cuando Earl descubre una sofisticada operación de contrabando que ya le costó la vida a su compañero meses atrás y en la que podría estar implicado el propio Departamento de Policía.

5. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

6. ¿Cuándo llegamos?

Nick es un seductor que intenta conseguir una cita con la joven y atractiva divorciada Suzanne. El problema es que Suzanne está atrapada trabajando en Vancouver y además es infeliz porque está perdiendo a sus hijos. Nick ve la oportunidad de conquistarla y se ofrece galantemente a hacer realidad los deseos de Suzanne –y los suyos al mismo tiempo– trayendo desde Portland, Oregon, a Kevin, de siete años y a Lindsey, de once, para que se reúnan con su mamá. Lo que Nick no sabe es que los hijos de Suzanne piensan que ningún hombre es lo bastante bueno para su madre y que harán todo lo posible para convertir el viaje en una pesadilla.

7. Un novato en prisión

Un delincuente profesional, ha tramado la mejor forma de vengarse del juez que le mandó a la cárcel: ocuparse de que el repelente hijo del magistrado, sobreviva a una temporada en el trullo, convirtiéndose en su compañero de celda y asegurándose que reciba el "tratamiento completo"..

8. The Rocky Horror Picture Show

Cuando una pareja regresa de la boda de unos amigos, estalla una violenta tormenta y el coche se les avería. Así las cosas, no tienen más remedio que refugiarse en un castillo, donde el doctor Frank-N-Furter vive entregado a la fabricación de una especie de Frankenstein.

9. Truco o trato: Terror en Halloween

Filme que intercala cuatro historias en la noche de Halloween. Una de las historias se centra en un director de instituto que se convierte en un vicioso asesino en serie con la luna llena. Otra trata de una virgen en edad universitaria que se reserva para el hombre de su vida, a quien cree que acaba de conocer. La tercera versa sobre una mujer cuyo odio hacia Halloween sólo es superado por el amor que le tiene su marido a esta festividad. Por último, un grupo de adolescentes despiadados llevan a cabo una broma imperdonablemente cruel. Ha sido definida por varios críticos nortamericanos como una versión en carne y hueso de "Pesadilla Antes de Navidad".

10. The House Next Door: Meet the Blacks 2

Cuando el exitoso autor Carl Black traslada a su familia a la casa de su infancia, debe unirse con vecinos extraños para luchar con un proxeneta, que puede ser o no un vampiro real.

