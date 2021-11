Presentan la primera demanda por negligencia contra Alec Baldwin y el equipo de "Rust"

El abogado Gary Dordick (c), acompañado por su cliente, el jefe de iluminación de la película 'Rust', Serge Svetnoy (d), fueron registrados este miércoles durante una conferencia de prensa en la que anunciaron la presentación de una demanda contra el actor y productor estadounidense Alec Baldwin y otros miembros de la producción de ese filme, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Caroline Brehman

Los Ángeles (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El jefe de iluminación de la película "Rust", Serge Svetnoy, presentó este miércoles la primera demanda contra el actor y productor estadounidense Alec Baldwin y otros miembros de la producción de ese filme después de la muerte por disparo de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la misma.

En una rueda de prensa en Los Ángeles, Svetnoy, que fue también herido por la bala que terminó con la vida de Hutchins, aseguró que vio "de primera mano que varias armas se dejaron desatendidas, en el suelo y sin supervisión" a lo largo de la filmación en Bonanza Creek Ranch, en Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.).

Por estas condiciones en el set y el posterior accidente fatal, Svetnoy presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por negligencia contra los productores de la película, incluyendo Baldwin, así como contra el director asistente y la encargada del control de las armas.

En ese documento judicial, al cual tuvo acceso Efe, el experto en iluminación culpó a la encargada de las armas Hannah Gutierrez-Reed por aceptar un puesto de trabajo por encima de su experiencia en un rodaje en el que eran necesarios "varios armeros auxiliares para manejar de manera segura" esas armas.

Según la demanda, Gutierrez-Reed "permitió negligentemente" que un revólver Colt de calibre 45 con al menos una bala real fuera entregado al subdirector David Halls, que tampoco inspeccionó el arma adecuadamente y le dio posteriormente a Baldwin.

Además, Svetnoy afirmó que Baldwin también "tenía el deber" de verificar "dos veces" que el revólver no estaba cargado con munición real antes de apretar el gatillo.

"Este deber además le exigía que manejara el revólver Colt como si estuviera cargado y que se abstuviera de apuntar a nadie", alega la demanda.

En la rueda de prensa, Svetnoy contó que está "convencido" de que los productores tienen gran parte de la culpa por supuestamente intentar "ahorrar dinero contratando un número insuficiente de trabajadores para manejar de manera segura los accesorios y armas de fuego correctamente en el set de 'Rust'".

"Debido a que el uso de armas de fuego y munición real en películas representa una actividad intrínsecamente peligrosa, los productores de Rust tenían el deber de contratar personas capacitadas y experimentadas para supervisar cuidadosamente el uso de armas de fuego y municiones en la filmación de la película", agregó Svetnoy en su queja.

Mientras avanzan las pesquisas oficiales se han ido conociendo otros detalles, como que Halls, que entregó la pistola a Baldwin, fue despedido de otro rodaje en 2019 por un incidente similar aunque, por fortuna, no hirió a nadie.

Halls reconoció en octubre que no revisó el arma que le entregó a Baldwin antes de ensayar la escena porque estaba convencido de que contenía balas de mentira.