Portaltic.-Spotify activa la reproducción automática por defecto cuando se usan dispositivos conectados

MADRID, 11 (Portaltic/EP)



La aplicación de música en 'streaming' Spotify ha explicado que activa por defecto la función de reproducción automática en los casos en que sus usuarios emplean la 'app' Connect para escuchar música en otros dispositivos conectados, como altavoces, y que actualmente no existe ninguna forma para deshabilitarlo.



"Podemos confirmar que la reproducción automática es la configuración predeterminada para cualquier dispositivo conectado", ha asegurado un portavoz de la plataforma en declaraciones al medio The Verge.



Este anuncio se produce después de que varios usuarios de la aplicación advirtieran a través del foro de la compañía de que la reproducción automática se activaba por defecto incluso en los casos en que estaba deshabilitada en el dispositivo principal, como el móvil o el ordenador.



Spotify ha explicado que esto se debe a que, cuando un usuario reproduce música desde otro dispositivo que no sea el móvil para el ordenador, la reproducción automática se activa y se añaden pistas para continuar oyendo música si la lista o el álbum previamente elegido han concluido.



Los únicos casos en los que la reproducción automática no funciona cuando se conectan dispositivos externos mediante la 'app' Spotify Connect es si el usuario ha activado la opción de repetir, en cuyo caso la reproducción sigue pero con la misma canción, disco o lista.



Esta función no se encontraba presente inicialmente en Spotify, pero la compañía ha reconocido haberla lanzado en las últimas semanas a través de una actualización. No hay ninguna forma de deshabilitar esta opción en la actualidad.



En la comunidad de Spotify, un moderador ha sugerido a los usuarios que han criticado la función y no están conformes con ella que voten una sugerencia que apoya la creación de una opción para desactivar la reproducción automática en dispositivos conectados.