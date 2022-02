Portaltic.-La Microsoft Store permitirá usar 'mods' y elegir en qué destino se descargan los videojuegos

11-11-2021 Microsoft Store. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX



MADRID, 11 (Portaltic/EP)



La Microsoft Store, la tienda de aplicaciones nativa para ordenadores con el sistema Windows, ha añadido cambios para que los usuarios puedan acceder a cualquier archivo sin restricciones, lo que permite utilizar 'mods' (versiones modificadas de un juego) o guardar los juegos en carpetas con distintos destinos.



Según ha confirmado Microsoft al portal The Verge, las nuevas funciones de la Microsoft Store forman parte de una actualización de la aplicación de Xbox que se está probando a nivel interno, y que también afecta al servicio de videojuegos en 'streaming' Xbox Games Pass.



La apertura de la ubicación de archivos en Microsoft Store hace posible que los jugadores puedan utilizar 'mods' en cualquier videojuego de la biblioteca, algo que anteriormente solo estaba disponible para un número limitado de títulos. Esta función ya se encontraba presente en otras bibliotecas como Steam y Battle.net.



La Microsoft Store solía restringir el acceso a la carpeta de origen en la que se instalaban los archivos, de manera que resultaba difícil para los usuarios moverlos posteriormente a otra ubicación, en especial a otros discos y dispositivos externos.



La actualización de la app de Xbox hace posible verificar y reparar archivos, y dispone también de nuevas opciones para navegar a las carpetas donde están instalados los juegos y escoger ubicaciones personalizadas para las instalaciones.



"Con grandes juegos de PC como Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 y Halo Infinite en el primer día con Game Pass, queríamos ofrecer a los jugadores más opciones para personalizar su experiencia en la aplicación de Xbox", ha afirmado Jason Beaumont, socio director de experiencias en Xbox, como recoge The Verge.