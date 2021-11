Paraguay expresa su preocupación por el bajo acatamiento a la vacunación contra la covid-19

Una persona es vacunada contra el coronavirus en el Club Fomento de Barrio Obrero en Asunción (Paraguay), en una fotografía de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 11 nov (EFE).- Las autoridades paraguayas reconocieron este jueves su preocupación por el "bajo nivel de acatamiento" de la población de su país para vacunarse contra la covid-19, pese a la disponibilidad de dosis con las que cuenta el país.

En una rueda de prensa tras mantener una reunión para evaluar la situación sanitaria, el ministro de Salud, Julio Borba, dijo que hoy no están vacunando a más de 15.000 personas por día, pese a que todavía hay más de 1 millón y medio de personas que "tendrían que ser vacunadas".

Hasta el momento, Paraguay registra más de 461.500 casos y unas 16.200 muertes por covid-19.

"Expresamos nuestra preocupación por nuestro bajo nivel de acatamiento al proceso de vacunación, considerando que tenemos suficiente cantidad de vacunas", subrayó hoy el ministro.

Asimismo, dijo que en la franja de 12 a 18 años el nivel de inoculados es "excesivamente bajo" y puso como ejemplo que Paraguay cuenta con unos 250.000 jóvenes de entre 16 y 17 años, de los que solo se vacunaron 50.000.

"Hay que aunar esfuerzos, insistir con esta población", reiteró el ministro y acotó que también se cuenta con "brigadas móviles" para vacunar pero que tienen "un relativo éxito", ya que hay regiones en las que se registra un 40 % de rechazo a las vacunas.

Por su parte, el representante de la Federación Paraguaya de Mipymes, Luis Tavella, dijo que el país no está en condiciones de "aguantar una tercera ola", por lo que apoyarán en lo que sea necesario para fomentar la vacunación de la población.

"Los países que tienen 50 o 60 % de vacunados están sin problema, el efecto de no tener contagios masivos es por tener un proceso de vacunación", opinó.

Al respecto, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, destacó que tuvieron una reunión de "tremenda importancia".

"El sector salud ha hecho sus deberes, nos ha puesto las vacunas, ha instalado la infraestructura pero estamos ante una realidad: que hay una gran cantidad de la población que no se quiere vacunar, poniendo en peligro el sistema de salud y la economía paraguaya", subrayó.

Duarte dijo que, desde los gremios empresariales, están "dispuestos a ayudar" y poner todos los esfuerzos para que la población acuda a los vacunatorios.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó el pasado viernes de que 2.424.202 personas han completado el esquema de vacunación en Paraguay con Sputnik, Pfizer y AstraZeneca y cerca de 3.008.043 personas cuentan ya con al menos una dosis.

Además, 26.303 personas han recibido una dosis de refuerzo.