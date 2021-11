Panamá no registra muertes por la covid-19 en jornada con 185 nuevos casos

Imagen de archivo de una persona recibe una dosis contra la covid-19 en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 10 nov (EFE).- Las autoridades de Panamá reportaron este miércoles 185 casos nuevos por la covid-19, que elevan a 473.903 el total de contagios, a la vez que el número de muertes se mantiene en 7.338, al no registrarse ninguna en las últimas horas.

El informe del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá detalló que hay 27 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 117 en salas, mientras que 1.421 están haciendo aislamiento domiciliario en sus casas y 77 en hoteles, y los casos activos suman 1.642.

El Minsa también informó que hay 464.923 personas recuperadas por la enfermedad, en más de 19 meses desde que empezó la pandemia.

Para este miércoles, se aplicaron 6.748 pruebas para detectar la enfermedad, lo que arroja una positividad de 2,7 %, mientras que la tasa de letalidad se sitúa en un 1,5 %.

Las autoridades sanitarias indicaron que del 80 % de las defunciones por la covid-19 ocurridas en el país desde el pasado 28 de enero al 5 de noviembre de este año han sido en no vacunados, así como que el 60 % de las personas que no se han inoculado se encuentran hospitalizadas en salas y en las unidades de cuidados intensivos.

Panamá está vacunando contra la covid-19 a personas a partir de los 12 años, y ya alrededor del 80 % de la población objetivo ha recibido las dos dosis de la vacuna contra la enfermedad, de acuerdo con los datos oficiales.

El país centroamericano, de 4,28 millones de habitantes, mantiene desde hace semanas una tendencia a la baja de nuevos casos, hospitalizados y muertes por la covid-19.

Pese a esta mejora en los indicadores que reporta el último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la situación de la pandemia en Panamá, las autoridades instaron a la población a "no bajar la guardia" y seguir con las medidas de bioseguridad.