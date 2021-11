Pakistán pide a la "troika ampliada" respaldo para el régimen talibán

Islamabad, 11 nov (EFE).- El Gobierno de Pakistán pidió este jueves en Islamabad a la denominada "troika ampliada", formada además por Rusia, China y Estados Unidos, comprometerse en su apoyo a Afganistán y al nuevo Gobierno de los talibanes para evitar el colapso del país.

"El compromiso con Afganistán no solo debe continuar sino que debe reforzarse por múltiples razones. Nadie desea que se produzca una recaída en la guerra civil, nadie quiere un colapso económico que genere inestabilidad", dijo el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mahmood Qureshi.

El llamamiento de Qureshi fue hecho en la inauguración del encuentro de la "troika ampliada" que se celebra hoy en Islamabad con representantes de Rusia, China, Estados Unidos y Afganistán.

"Confiamos en que el compromiso de la troika ampliada con el nuevo Gobierno afgano ayude a consolidar la paz y la estabilidad, promover el desarrollo económico sostenible y ayude a restringir el espacio para los grupos terroristas que operan desde y dentro de Afganistán", indicó.

Aunque Pakistán aún no ha reconocido oficialmente al Gobierno interino de los talibanes surgido tras la toma de Kabul el pasado 15 de agosto, Islamabad ha abogado en favor del nuevo Gobierno en varios escenarios.

El encuentro de hoy se celebra además con la participación del ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, que llegó ayer a la capital paquistaní en su primera visita oficial al país.

Para Pakistán, el apoyo político y financiero a Afganistán es fundamental para la paz del país y la región, así como para combatir las amenazas terroristas.

"Todos quieren que los elementos terroristas que operan dentro de Afganistán se aborden de manera eficaz, y todos queremos prevenir una nueva crisis de refugiados", destacó.

En medio de las consultas de la comunidad internacional sobre la nueva situación del país tras la llegada de los talibanes al poder, el reconocimiento del régimen de los islamistas es fundamental para evitar el aislamiento de Afganistán, atender la crisis humanitaria y facilitar la gobernabilidad del país.

"En esta situación, la troika ampliada ha adquirido una mayor importancia y tiene un papel fundamental que desempeñar", resaltó el ministro paquistaní.

Los recortes en la asistencia y las sanciones internacionales, que no han reconocido al Gobierno de los talibanes, han acelerado el colapso del sistema financiero afgano, el funcionamiento de los servicios básicos y el acceso al dinero y a los alimentos.

Con buena parte de la población afectada, los graves daños ocasionados por la guerra y la rudeza de las condiciones naturales con severos inviernos e intensas sequías, Afganistán está sumergido en una grave crisis humanitaria y el régimen talibán dispone de recursos limitados para poner en marcha el país.

"Hoy, Afganistán está al borde de un colapso económico. Con la financiación internacional agotada, se ha vuelto difícil pagar incluso los salarios y mucho menos llevar a cabo proyectos de desarrollo. La gente común se tambalea bajo los efectos de una sequía severa", dijo Qureshi.

En esta circunstancia, "cualquier daño adicional limitará severamente la capacidad de la nueva Administración para dirigir el Gobierno". EFE

