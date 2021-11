Musk vende US$1.100M de acciones de Tesla para pagar impuestos

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk , ejerció 2,15 millones de opciones sobre acciones del fabricante de automóviles eléctricos y luego vendió acciones, poco después de realizar una votación en Twitter en la que consultó a sus seguidores si debería vender una parte de su participación.

Musk ejerció el lunes las opciones a un precio de US$6,24 por contrato, según una presentación regulatoria del miércoles. Posteriormente vendió 934.000 acciones para recaudar alrededor de US$1.100 millones.

Las acciones se vendieron “únicamente para satisfacer las obligaciones de retención de impuestos de la persona declarante relacionadas con el ejercicio de las opciones sobre acciones”, se lee en el documento. Los contratos, que provienen de una adjudicación de opciones sobre acciones que Musk recibió en 2012, vencen en agosto del próximo año.

El miércoles Tesla subió 4,3% para cerrar en US$1.067,95, reduciendo las pérdidas esta semana a menos de 13%. La caída del lunes y martes eliminó US$50.000 millones del patrimonio neto de Musk.

Esta es la primera venta del multimillonario desde 2016, cuando ejerció por última vez opciones sobre acciones y liquidó algunas de sus acciones recién adquiridas para cubrir alrededor de US$590 millones de impuestos sobre la renta.

La venta fue impulsada tras una consulta en Twitter del 6 de noviembre en la que Musk dijo que “últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son un medio de elusión fiscal, por lo que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla”. Casi el 58% de los 3,5 millones de votos se emitieron a favor de una venta.

Musk, de 50 años, es la persona más rica del mundo con una fortuna de casi US$300.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Sus acciones ordinarias en Tesla representan alrededor del 60%. Eso indica que Musk podría realizar ventas adicionales para cumplir su promesa.

