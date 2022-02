Macedonia del Norte.- La oposición de Macedonia del Norte se queda a un voto de lograr derrocar al Gobierno

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Un voto es lo que le ha faltado a la oposición de Macedonia del Norte para lograr derrocar al Gobierno socialdemócrata del país en una votación este jueves en el Parlamento, en la que la ausencia de un diputado ha provocado la caída de la moción de censura y ha generado especulaciones sobre su paradero y las posibles presiones que habría recibido.



Kastriot Rexhepi, diputado de un pequeño partido --Movimiento Besa-- que era crucial para seguir adelante con la moción de censura, ha decidido finalmente no acudir a la votación ya que ha recibido informaciones de un diplomático de alto nivel de que en los próximos meses "habrá una gran oportunidad para arrancar las conversaciones de integración en la UE".



En este contexto, ha decidido no acudir, como "político responsable", para "anteponer el interés del pueblo y el Estado" al de su partido, ha indicado en un mensaje compartido en su cuenta de Facebook.



El pequeño país balcánico espera iniciar las conversaciones de adhesión a la UE próximamente tras el histórico acuerdo con Grecia para resolver la disputa por el nombre del país.



El partido del primer ministro, Zoran Zaev, ha dirigido el país desde 2017 aunque sufrió un batacazo en las elecciones del mes pasado, lo que llevó al mandatario a ofrecer su dimisión, algo que por el momento no se ha consumado.



La oposición había indicado con anterioridad que contaba con los votos necesarios. El líder de la conservadora Organización Revolucionaria Macedonia Interna-Partido Democrático de la Unidad Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE), Hristijan Mickoski, había insistido en que tenían los 61 escaños necesarios.