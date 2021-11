Lukashenko felicita a los polacos por el Día de la Independencia en plena crisis migratoria

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SHAMIL ZHUMATOV / POOL

Moscú, 11 nov (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, felicitó hoy a los polacos por el Día de la Independencia en medio de la crisis migratoria en la frontera polaco-bielorrusa, que Varsovia y la Unión Europea (UE) consideran una "guerra híbrida" de Minsk para desestabilizar al bloque comunitario.

"Estoy seguro de que en las circunstancias actuales, a pesar de la situación política, los duros desafíos y amenazas, a través de la apertura y el diálogo racional, una visión imparcial del pasado y el presente, los pueblos de los dos países pueden implementar conjuntamente ideas pragmáticas unificadoras", señaló el líder autoritario en un mensaje distribuido por su servicio de prensa.

Lukashenko se mostró "convencido de que los principios de no injerencia en los asuntos internos, los proyectos de inversión significativos, el trabajo conjunto en el ámbito internacional en beneficio de la estabilidad y la seguridad, servirán para fortalecer verdaderamente la independencia y soberanía de nuestros países, y se convertirán en una base sólida para mantener la paz y la cooperación constructiva".

El mensaje de Lukashenko llega después del estallido el lunes de la última crisis política entre Bielorrusia y la UE, con Varsovia a la cabeza, por la llegada de miles de inmigrantes, en su mayoría kurdos procedentes de Siria e Irak, a la con Polonia acompañados por efectivos de las fuerzas de seguridad bielorrusas.

Desde la pasada primavera se han multiplicado los intentos de entrada ilegal en Letonia, Lituania y Polonia desde Bielorrusia y la UE considera que esto es el resultado de un plan de Lukashenko para desestabilizar a Europa, en respuesta a las sanciones occidentales por las fraudulentas elecciones en agosto de 2020 y el aterrizaje forzoso de un vuelo comercial para detener a un disidente.

El presidente bielorruso acusó el martes en sus primeras palabras desde el estallido de la crisis a "estructuras mafiosas" europeas de la situación actual en la frontera polaco-bielorrusa, eludiendo cualquier responsabilidad, ya que argumenta que éstas garantizan el tránsito de los migrantes a Alemania y Francia.

"Ellos no van a un lugar desconocido, no van al cosmos (...) Todo está muy bien organizado. Y Bielorrusia sólo es una etapa y no la más importante", insistió.

El líder bielorruso expresó su temor a que las actuales tensiones en la frontera desemboquen en "provocaciones" por parte de Polonia, al que acusó de usar tanques Leopard para combatir a los miles de inmigrantes que intentan desde el lunes cruzar la frontera en la región de Grodno.

A la vez hizo una advertencia a Varsovia al afirmar que si se comete cualquier error en esta crisis, "enseguida implicaría en este remolina a Rusia", una "gran potencia nuclear". EFE

cae/mj