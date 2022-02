Latinoamérica.- La 47 edición del Festival de Huelva comienza este viernes con la entrega del Premio Luz a Salva Reina

21-11-2019 Gala del Festival de Huelva. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE HUELVA.



HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)



El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva abre este viernes, 12 de noviembre, su 47 edición, que se prolongará durante una semana cargada de cine gracias a la programación de 110 títulos y la organización de numerosas actividades paralelas. La entrega del Premio Luz al actor malagueño Salva Reina protagonizará la gala de apertura, que se celebrará este año en el Gran Teatro, a partir de las 19,00 horas.



El periodista Adolfo Zarandieta será el encargado de presentar la gala, que contará con la participación de la actriz Elena Furiase. Durante el acto se irán detallando las diferentes citas que los espectadores del Iberoamericano no deben perderse durante esta intensa semana de cine que arrancará este mismo viernes con la proyección de la película brasileña 'Medida provisória', de Lázaro Ramos, que compite en la Sección Oficial de Largometrajes.



La gala servirá también para presentar a los miembros del jurado oficial de la 45 edición: la periodista madrileña especializada en cine y series internacionales Alicia García Arribas; la productora chilena Marcela Santibáñez, nominada al Oscar a Mejor Película de habla no inglesa por el 'El agente topo'; y Pedro Álvarez Olañeta, fundador y director de cineEScultura, Festival Hispánico de Cine y Cultura de Ratisbona (Alemania).



Todos los protagonistas de la gala pasarán previamente por un photocall instalado en la Casa Colón, que dará comienzo a las 17,00 horas. Los primeros en posar bajo los focos serán los directores de los títulos seleccionados para la Sección de Cortometrajes Onubenses.



Les seguirán directores y actores de películas programadas en la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales como Elisa Martín Gómez, directora de 'Las nadie', y los miembros del equipo de 'Cristiano'. Entre ellos su director, Adán Pichardo; el actor Iván Vigara; el productor Miguel Ángel Olivares; y el distribuidor, Alfonso Díaz.



A continuación, pasarán por el photocall Ezekiel Montes y Elena Martínez, director y actriz de 'Hombre muerto no sabe vivir' y Paco Ortiz, director de 'Algo salvaje. La historia de Bambino', ambas películas compiten en la Sección Talento Andaluz. La Sección Oficial de Largometrajes tendrá su representación en la alfombra roja con los directores de '9', Martín Barrenechea y Nicolás Braca y el equipo de 'Bandido', integrado por el director, Luciano Juncos, el actor Juanma Lara y el productor, Rafael Álvarez.



Los fotógrafos también podrán captar al presentador de la gala Adolfo Zarandieta y la actriz Elena Furiase. El homenajeado de la noche, Salva Reina, acudirá acompañado del director de cine Álvaro Díaz Lorenzo. También se presentarán ante los espectadores del Festival de Huelva las tras personas con mayor responsabilidad en esta semana de cine, los miembros del jurado: Alicia García Arribas, Marcela Santibáñez y Pedro Álvarez Olañeta.



Por el photocall pasarán también los actores y actrices Teresa Riott ('Valeria', de Netflix), Carlos Suárez ('La casa de papel', de Netflix; 'Allí abajo', Antena 3; 'Lo dejo cuando quiera'), Pol Hermoso ('Alba', Atresplayer; 'Merlí' TV3/Netflix), Mercedes Hoyos ('Todo saldrá bien', 'El Corazón de la tierra', 'Amar es para siempre').



Además, estarán Silvia Acosta ('Arrayán', 'Entre olivos', 'Una vez más'), Kenia Echenique ('Cachita'), Luichi Macías ('La voz dormida', 'El secreto de Puente Viejo', 'Allí abajo'), Dariam Coco ('La otra mirada', de TVE, y 'La casa de papel' y Bienevenidos a Edén', de Netflix), Mireia Ros ('La Moños', como actriz y directora) y José Manuel Seda ('Solas', 'La casa de papel', 'Amar es para siempre').



Cerrarán el photocall representantes de los organismos que conforman el Patronato de la Fundación, acompañados por el director del certamen, Manuel H. Martín.



Está prevista la asistencia del alcalde de Huelva y presidente de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Gabriel Cruz, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, y la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, entre otros representantes del Patronato de la Fundación. El acto será retransmitido por Huelva Televisión, Canal Sur Televisión y el canal de Youtube del Festival de Huelva.