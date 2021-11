La UE ve voluntad de acuerdo entre los países para alcanzar un acuerdo que frene el cambio climático

EFE/EPA/ROBERT PERRY

Glasgow, 11 nov (EFE).- El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, señaló este jueves que ve voluntad política para alcanzar un pacto que desarrolle el Acuerdo de París para frenar el cambio climático.

"Creo que hay una dinámica positiva. Veo un sentimiento creciente entre los líderes de que hay que alcanzar un acuerdo", dijo Timmermans en rueda de prensa en la COP26 de Glasgow.

El vicepresidente comunitario subrayó, en particular, la importancia de mejorar la financiación para ayudar a los países vulnerables a adaptarse al cambio climático y no solo a reducir emisiones.

Timmermans dijo que es importante que "la adaptación tenga más peso en la agenda" porque "adaptación y mitigación son dos caras de la misma moneda" y "la mitigación -medidas para contener el calentamiento global- no es suficiente".

Subrayó que la UE y sus Estados miembros "en los últimos días han comprometido dos tercios de los casi 800 millones de dólares comprometidos para el fondo de adaptación" y llamó a otros a seguir ese camino.

CRÍTICAS A LA UE

Preguntado por algunas críticas sobre la supuesta escasa ambición de la UE en las negociaciones, Timermans señaló que "la Unión Europea no tiene nada de lo que avergonzarse" y pidió que se juzguen "los esfuerzos de la UE de acuerdo con los resultados aquí y no a lo que la gente que no está aquí cree ver o no ver".

"Estoy muy orgulloso de mi equipo de negociadores" y de "todos los ministros (comunitarios) que están trabajando muy activamente intentando encontrar soluciones", agregó el vicepresidente de la Comisión.

En cuanto a si la UE debería mostrar más ambición climática, indicó que el bloque comunitario se ha comprometido por ley a reducir sus emisiones un 55 % en 2030 y descarbonizar su economía en 2050.

"Queremos hacer más, pero pedimos a otros grandes emisores que también lo hagan", dijo.

Timmermans fue cuestionado también por la intención de la Comisión de financiar con fondos europeos infraestructuras gasísticas, que no ve como una contradicción con el objetivo de abandonar los combustibles fósiles, ya que esas tuberías servirán para transportar fuentes como el "hidrógeno limpio", una vez esa tecnología tenga un desarrollo comercial.

Por su parte, el eurodiputado conservador alemán Peter Liese, en representación de la delegación del Parlamento Europeo, valoró especialmente el compromiso de Sudáfrica de descarbonizar su economía para 2050.

"Muchos otros países pueden tomar a Sudáfrica como ejemplo", dijo Liese sobre esa gran economía que ha suscrito con la Unión Europea y los gobiernos de Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, una pionera alianza que busca "movilizar" 8.500 millones de dólares (unos 7.341 millones de euros) para eliminar hasta 1,5 millones de gigatoneladas de CO2 en los próximos veinte años.