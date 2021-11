La jugadora detenida del PSG niega su implicación en la agresión a una compañera

Aminata Diallo (i), en una imagen de archivo. EFE/EPA/GEOFF CADDICK

París, 11 nov (EFE).- Aminata Diallo, la jugadora del París Saint-Germain (PSG) detenida el miércoles por su supuesta relación con la violenta agresión a su compañera de equipo Kheira Hamraoui, niega su implicación en los hechos según fuentes de la investigación citadas este jueves por medios franceses.

La fiscalía ha extendido otras 24 horas la detención a Diallo, mientras que la policía pide prudencia ante las acusaciones en su contra. La jugadora colabora con la investigación y de momento se niega a contratar a un abogado, según el canal BFMTV.

De hecho, la prensa francesa destaca la amistad que existe entre ambas jugadoras. De hecho, según L'Equipe, habrían estado juntas de vacaciones el pasado verano.

Diallo ha pasado su primera noche detenida y, a última hora del miércoles, la fiscal de Versalles, Maryvonne Caillibotte, comunicó que su arresto se había prolongado veinticuatro horas, hasta el viernes, cuando será interrogada de nuevo.

L'Equipe informa que la fiscal ha emitido otra orden de arresto contra un hombre de 34 años que ya estaba encarcelado en una prisión de Lyon (este) por actos de extorsión, y con el que Diallo habría estado en contacto.

Otros medios informan que este segundo detenido habría llamado "de forma anónima" a varias jugadoras del PSG con informaciones "incómodas" acerca de la víctima y su vida privada. Este hombre también será interrogado de nuevo el viernes.

Por otra parte, la conferencia de prensa previa al encuentro de liga que el entrenador y una jugadora del PSG iban a ofrecer mañana viernes ha sido cancelada, Además, el entrenamiento tendrá lugar a puerta cerrada.

El club, que ayer emitió un comunicado en el que condenó la agresión y anunció que había tomado medidas para proteger la seguridad de sus jugadoras, mantiene su mutismo desde entonces.

Hamraoui fue agredida por dos hombres enmascarados que le golpearon las piernas con una barra de hierro en la noche del pasado jueves, por lo que no pudo disputar el martes el encuentro de Champions entre el PSG y el Real Madrid.

La jugadora sufrió contusiones y algunos puntos de sutura en piernas y manos al intentar protegerse, pero no lesiones serias. La prensa francesa apunta a que este fin de semana podría retomar algunos ejercicios suaves.

Hamraoui no ha emitido comunicaciones en sus redes sociales, aunque en ellas sí hay mensajes de apoyo de aficionados.

La investigación se centra en la hipótesis de la rivalidad entre las jugadoras ya que comparten la misma posición como centrocampistas ofensivas tanto en el PSG como en la selección francesa.

Se estudia la posibilidad de Diallo o alguien vinculado a ella contratara a dos sicarios para lesionar a Hamraoui y así hacerse con su puesto titular en el PSG y consolidarse en la selección francesa, con quien ha sido internacional en siete ocasiones.

De hecho, Diallo fue convocada por la selección francesa a finales de octubre para sustituir a Hamraoui (lesionada) en dos encuentros de clasificación para el Mundial 2023.

Hamraoui, de 31 años e internacional francesa en 36 ocasiones, volvió al PSG esta temporada tras pasar por el Lyon y jugar tres temporadas en el FC Barcelona que la pasada temporada logró la Champions femenina.

Por su parte, Diallo, de 26 años e internacional francesa , estuvo cedida la pasada temporada en el Atlético de Madrid. EFE

