Kiki Morente, pletórico en su primer photocall "con" Sara Carbonero

10-11-2021 Kiki Morente en los Premios Hombre del Año Esquire



MADRID, 11 (CHANCE)



Consciente del protagonismo mediático que ha adquirido desde que salió a la luz su especial relación con Sara Carbonero y dejando a un lado la timidez que le caracteriza, Kiki Morente se ha convertido con su inmensa sonrisa en uno de los protagonistas de la entrega de los 'Premios Hombres del Año 2021' de la revista Esquire. Un evento en el que por primera vez ha coincidido con la periodista y en el que, a pesar de llegar y posar por separado, vimos al cantaor más cómodo que nunca ante los flashes.



Con vaqueros negros, una elegante americana en el mismo color y una camisa de seda en color celeste, Kiki no dejó de reír en ningún momento, pletórico por acompañar a un amigo como Alejandro Sanz - premiado como 'hombre del año' - en una noche tan especial para él, y que tampoco se quisieron perder otros artistas como Pablo López o La Niña Pastori.



¿Tendría que ver la presencia de Sara a pocos metros con el cambio de actitud que hemos visto en el cantaor, que hasta ahora huía de los flashes y evitaba los photocalles visiblemente incómodo? Quien sabe, porque si algo no ha cambiado es su discreción a la hora de hablar sobre su relación con la ex de Iker Casillas, de quien continúa sin decir ni una palabra desde que en el mes de julio confesó que tenían "una amistad muy bonita y se dejaban llevar".



KIKI MORENTE SALE HUYENDO UNA VEZ MÁS LA DE LA PRENSA CUANDO LE PREGUNTAN POR SARA CARBONERO. TRAS POSAR PARA LOS FOTÓGRAFOS, EL ARTISTA ENTRA RAPIDAMENTE EN EL INTERIOR PARA NO HABLAR DE SU VIDA PRIVADA Y SENTENCIA: "OS VOY A DEJAR POR AQUÍ CON ALEJANDRO" REFIRIENDOSE A SU AMIGO ALEJANDRO SANZ.



- Kiki qué tal



- *



- Hoy viene Sara a verte



- *



- Estás contento



- *



- Hoy viene Sara, Kiki.



- Os voy a dejar por aquí con Alejandro.