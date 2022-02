Isabel Rábago, hundida en 'Secret Story'

11-11-2021 ISABEL RÁBAGO. MADRID, 11 (CHANCE) Desde que Miguel Frigenti, Adara Molinero y Lucía Pariente entrasen de nuevo en 'Secret Story' para optar a ser repescados, Isabel Rábago no está pasando por un buen momento. Y es que se ha tenido que enfrentar a tres enemigos con los que ha tenido desencuentros dentro del concurso y eso... le ha hecho estallar. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SECRET STORY'



MADRID, 11 (CHANCE)



Desde que Miguel Frigenti, Adara Molinero y Lucía Pariente entrasen de nuevo en 'Secret Story' para optar a ser repescados, Isabel Rábago no está pasando por un buen momento. Y es que se ha tenido que enfrentar a tres enemigos con los que ha tenido desencuentros dentro del concurso y eso... le ha hecho estallar.



A la periodista se le han juntado varios temas que no ha sabido gestionar y se ha mostrado sobrepasada en el confesionario. En primer lugar, su distanciamiento con Cynthia, algo que en principio no era nada, pero que le ha terminado saturando por la forma en la que su amiga se ha expresado dentro de la casa y ha hablado con todos sus compañeros de lo que le ocurría con ella.



Además, se junta la entrada de los tres aspirantes a la repesca... que lo cierto es que se ríen de ella, se burlan y critican cada paso que da porque no la ven una concursante limpia en el juego y han decidido tener esa actitud con ella. La periodista y colaboradora de televisión se ha mostrado hundida en el confesionario y le ha confesado a la organización del programa que no está preparada para soportar a tres personas cuyo objetivo es verla hundida.



Parece que Isabel Rábago ha conseguido levantar el vuelo porque, a pesar de pedir su expulsión y llorar sin consuelo, sigue dentro del concurso y demuestra tener fortaleza ante la presencia de esos tres aspirantes todavía a ser repescados.