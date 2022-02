11-11-2021 Huelva.- Festival de Huelva acoge la exposición 'Los cineastas, Europa retratada', del fotógrafo Óscar Fernández Orengo. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva acoge desde este jueves en la Casa Colón la exposición 'Los cineastas, Europa retratada', de Óscar Fernández Orengo (San Sebastián, 1971), coorganizada y producida por Acción Cultural Española (AC/E) y compuesta por una representativa selección de retratos de cineastas españoles (de la serie 'Seguimos rodando') y europeos que se exhiben en España. CULTURA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA SOCIEDAD FESTIVAL DE HUELVA.



HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)



El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva acoge desde este jueves en la Casa Colón la exposición 'Los cineastas, Europa retratada', de Óscar Fernández Orengo (San Sebastián, 1971), coorganizada y producida por Acción Cultural Española (AC/E) y compuesta por una representativa selección de retratos de cineastas españoles (de la serie 'Seguimos rodando') y europeos que se exhiben en España.



Esta muestra fotográfica, integrada en la programación de la 47 edición del Festival de Huelva, podrá verse hasta el 9 de diciembre. La exposición retrata a 50 cineastas españoles y europeos, tanto consagrados como jóvenes talentos, acercando la mirada personal y cinematográfica de Óscar F. Orengo, fijada a través de su cámara fotográfica, cuando un cineasta posa para él.



Los protagonistas han sido escogidos por el autor entre los cineastas que han forjado su cinefilia, como Víctor Erice, Mia Hansen-L've, Aki Kaurismäki, Béla Tarr, Carlos Saura, Agnès Varda, Pedro Costa, entre muchos otros.



Durante la inauguración de la muestra, Daniel Mantero, teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Huelva y miembro del Patronato de la Fundación del Festival de Cine Iberamericano de Huelva, ha asegurado que "esta exposición viene a completar una serie de actividades que durante el festival se van a desarrollar para llevar a los ciudadanos la grandeza del mundo del cine como se viene haciendo desde hace 47 años".



"Tener una muestra de 50 retratos de los cineastas europeos y españoles, que han marcado un antes y un después en la historia del cine, viene a refrendar nuestro compromiso de llevar la cultura a todos con actividades atractivas que fomenten la participación y nos hagan vivir el Festival con intensidad", ha destacado el teniente alcalde de Cultura.



Por su parte, el director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, ha explicado que la celebración de esta exposición en el marco de la 47 edición del certamen viene a demostrar que, "además de las proyecciones de cine, el festival cuida y mima otros eventos presenciales". El Iberoamericano, ha señalado, potencia la visión del cine como "un arte con múltiples conexiones como la fotografía, protagonista de esta exposición sobre cineastas de prestigio".



José Manuel Gómez, responsable del Área de Cine de Acción Cultural Española AC/E, ha recordado que el germen inicial de este proyecto comenzó en Colombia en el 2017, concretamente en festival Internacional de cine de Cartagena de Indias para recorrer, posteriormente, varias ciudades colombianas antes de pasar a España.



El Festival de Huelva será la última sede de esta exposición y, según Gómez, "no hay mejor lugar que este para 'cerrar el círculo'; aquí, en el festival de cine que más tiempo lleva en España mirando a Iberoamérica".



Esta exposición, ha añadido, "es mucho más que una serie de retratos fotográficos, es la mirada de un artista apasionado por el cine. Poca gente como él logra sacar la psique de cada uno de los personajes. De hecho, cada uno y una de los retratados son realmente como salen en las fotos: el tímido, el orgulloso, el humilde, el seguro de sí mismo* están aquí representados, sin dobleces y sin filtros".



Óscar Fernández Orengo ha explicado las motivaciones que le llevan a mostrar su visión de estos cineastas. "Nunca olvidaré la extraordinaria experiencia que supuso ver en una pantalla de cine 'Sátántangó' de Bela Tarr o la profunda emoción que sentí con 'Jacquot Nantes' de Agnès Varda. Se podría decir que retratarles es para mí un gesto de amor y gratitud por todo lo que me han transmitido a través de sus películas y que me ha ayudado a formarme como persona y fotógrafo", ha explicado el fotógrafo.



"Deseo que el conjunto total de estos retratos anime a los visitantes a descubrir la obra espléndida de cada uno de estos autores que con su cine no dejan de ofrecernos una mirada reflexiva sobre la Europa que nos define y nos retrata", abunda Fernández Orango.



El autor confiesa que sus series conforman "un proyecto de vida iniciado a mediados del año 2000, cuando retrató con su cámara panorámica al cineasta mexicano Arturo Ripstein en la plaza de La Virreina, Barcelona, y que está basado en la creación de un archivo fotográfico exhaustivo y singular de directores de cine españoles y latinoamericanos de diferentes generaciones".



La idea del formato panorámico, inusual en el género del retrato fotográfico, le ha proporcionado un estilo personal y muy representativo y, admite Fernández Orengo, la relación en sus retratos entre persona y entorno se debe a uno de sus maestros referentes, el fotógrafo americano Arnold Newman, que "retrataba personalidades en su entorno".



A partir de esta selección de retratos, la muestra recorre la historia del cine en Europa y España, a través de sus protagonistas con el objetivo de que el público conozca el rostro poliédrico de ambas cinematografías.



El Festival de Huelva también cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE), en la modalidad de Visitantes, que hace posible la asistencia al Festival de profesionales como el programador internacional Pedro Álvarez Olañeta y la periodista Alia Lira.



EXPOSICIÓN AL DETALLE



La exposición reúne un total de 50 retratos de cineastas del fotógrafo Óscar F. Orengo, 25 europeos fotografiados con diferentes técnicas de iluminación, cámaras y formatos, aunque el formato cuadrado y el blanco y negro es lo más predominante, y además, los cuatro únicos retratos en color que se han incluido también se corresponden con los cuatro únicos retratos realizados con una cámara digital, y los otros 25 retratos son de cineastas españoles de diversas generaciones, todas en formato panorámico y, en blanco y negro, con la intención de mostrar una visión amplia y heterogénea de lo más notorio de nuestra filmografía.



Estos retratos forman parte de un gran proyecto fotográfico configurado como una serie con acentuado carácter documental que el autor lleva realizando desde hace 21 años sobre cineastas españoles e iberoamericanos.



Parte del gran proyecto fotográfico de Fernández Orengo sobre cineastas españoles e iberoamericanos ya se ha mostrado través de varias exposiciones itinerantes tanto en España como en numerosos países del mundo, algunas de estas series anteriores han sido 'A través de mis ojos' (2007), 'Cineastas contados' (2011), 'Cineastas contados... de ambos lados' (2015), 'Cineastas en su lugar' (2016) o 'Seguimos rodando' (2017).