Fútbol/Selección.- Iñigo Martínez: "Estos partidos hay que sacarlos adelante"

El central de la selección española Iñigo Martínez. El central de la selección española Iñigo Martínez valoró la importancia de la victoria (0-1) este jueves ante Grecia para colocarse en la 'pole' del Grupo B de clasificación para el Mundial, con mejor o peor fútbol pero sacando adelante los tres puntos.



El central de la selección española Iñigo Martínez valoró la importancia de la victoria (0-1) este jueves ante Grecia para colocarse en la 'pole' del Grupo B de clasificación para el Mundial, con mejor o peor fútbol pero sacando adelante los tres puntos.



"Era importantísimo ganar hoy y creo que es lo que siempre intentamos hacer. Habrá partidos que te salga mejor y otros peor pero el equipo ha sabido sufrir. Una pena no haber podido rematar porque sufres más de lo debido. Estos partidos hay que sacarlos adelante, hemos venido a ganar. Ahora contentos y a descansar", dijo en declaraciones a TVE desde Atenas.



El jugador vasco reconoció que el resultado corto pudo complicarse en el segundo tiempo y recordó que la clasificación no está siendo fácil para nadie. "Son partidos que si no rematas, sobre todo en la primera parte que ellos estaban ya bastante hundidos, estos equipos terminan viniéndose arriba", afirmó.



"Cualquier selección te complica la vida. Se está viendo que muchos que optan al Mundial están fallando. Nosotros a lo nuestro, con nuestra dinámica y confianza plena en el grupo. España tiene que ganar el siguiente partido. Va a ser muy difícil pero jugamos con nuestra gente y en nuestra casa", añadió.



Por último, Martínez confesó que sufrió unas molestias pero que estará listo para el domingo ante Suecia si Luis Enrique lo considera. "Solo tengo unas molestias en el gemelo. Es importante saber decir 'basta', he decidido parar y que entre otro que seguro que lo hará mejor", terminó.