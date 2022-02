Fútbol/Segunda.- (Previa) El Ibiza sueña con el 'playoff' ante el imparable Almería

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Ibiza recibe este domingo al Almería, líder de la categoría, en uno de los partidos más destacados de la jornada 16 en la Liga SmartBank, un duelo donde los andaluces tratarán de alargar su excelente racha para seguir abriendo distancia respecto a Eibar, Tenerife y Las Palmas, sus tres inmediatos perseguidores.



En el estadio de Can Misses, el equipo de Juan Carlos Carcedo intentará asaltar los puestos de 'playoff', que tiene a solo tres puntos, en su partido más complicado del curso. Enfrente estará un Almería que lleva cinco victorias consecutivas y que no parece aflojar el ritmo. Los de Rubi, además de candidatos, son el equipo a batir.



Pendiente del resultado del Almería estarán el Eibar -que juega como local ante un depresivo Alcorcón- y los dos clubes canarios. Por un lado, Las Palmas, cuarta clasificada, recibirá a un Zaragoza renacido que ya pisa la mitad de la tabla, mientras que el Tenerife cerrará la jornada el lunes en su difícil visita a La Rosaleda.



Además, Ponferradina y Valladolid -en puestos de promoción a Primera- se medirán al Burgos y el Fuenlabrada, respectivamente. Los de Bolo reaccionaron la semana pasada en el Anxo Carro y los de Pacheta, que sólo han perdido un partido de los últimos nueve, también hicieron lo propio contra el Mirandés.



En otros partidos, el Sporting abrirá la decimosexta jornada con un choque vital ante la Real Sociedad B. Los asturianos acumulan cinco encuentros sin ganar y se alejan del 'playoff' con el paso de las semanas. Cartagena y Oviedo estarán al quite en sus respectivas visitas a Girona y Leganés.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 16.



-Viernes.



Sporting - Real Sociedad B 21.00.



-Sábado.



Valladolid - Fuenlabrada 16.00.



Eibar - Alcorcón 18.15.



Mirandés - Huesca 18.15.



Las Palmas - Zaragoza 20.30.



-Domingo.



Amorebieta - Lugo 14.00.



Girona - Cartagena 16.00.



Ibiza - Almería 16.00.



Burgos - Ponferradina 18.15.



Leganés - Oviedo 18.15.



-Lunes.



Málaga - Tenerife 21.00.