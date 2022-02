Fútbol/Mundial.- (Crónica) Portugal se la jugará con Serbia en la última jornada

Rusia y Croacia pelearán por el billete en el grupo H



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La selección de Portugal empató sin goles frente a la República de Irlanda este jueves en Dublín (0-0) y se jugará el billete para el Mundial de Catar 2022 en la última jornada de la fase de clasificación europea, mientras que Rusia y Croacia buscarán la misma suerte tras golear a Chipre y Malta, respectivamente.



En el Aviva Stadium, Portugal tuvo que conformarse con un empate que la coloca primera del grupo A y no decidirá su futuro hasta el próximo domingo. Los de Fernando Santos, con Cristiano Ronaldo los 90 minutos, no pudieron batir a Gavin Bazunu en un duelo que terminó con 21 jugadores por la expulsión de Pepe.



El exdefensa del Real Madrid recibió la segunda amarilla a ocho minutos para el final y condicionó a una Portugal a la que vale el empate frente a Serbia -ambas tienen 17 puntos- para meterse en el Mundial gracias a la diferencia de goles. A los balcánicos sólo les vale el triunfo para evitar la repesca.



Por su parte, Rusia sigue mandando en su grupo con 22 puntos, dos más que Croacia. Ambas ganaron este jueves sin problemas. Los pupilos de Valeri Karpin derrotaron a Chipre por un contundente 6-0 con protagonismo de Aleksandr Yerokhin, que marcó un doblete. Y los croatas hicieron lo propio ante Malta (7-1) con un gol y una asistencia del madridista Luka Modric, que disputó 54 minutos del encuentro.



Rusia y Croacia se enfrentarán este domingo en el estadio Poljud de la ciudad de Split. Cualquier resultado que no sea una victoria para los jugadores de Zlatko Dalic les llevará a la repesca. En el mismo grupo, sin nada en juego, Eslovaquia y Eslovenia empataron (2-2) con participación del colchonero Jan Oblak los 90 minutos.



Además, Alemania volvió a ganar pese a tener el billete al Mundial asegurado. El conjunto de Hansi Flick aplastó a Liechtenstein (9-0) en una noche cómoda para los germanos, que aprovecharon a la perfección la roja directa a Jens Hofer a los nueve minutos. Muller y Sané, ambos con un doblete, además de Reus, que logró un gol y dios tres asistencias, fueron los más destacados en Wolfsburgo.



La selección alemana cerrará la fase de clasificación en Armenia en busca de los 27 puntos (de 30 posibles). Los de Joaquín Caparrós, por su parte, encajaron este jueves un doloroso 0-5 frente a Macedonia del Norte que les deja prácticamente fuera. Los macedonios con un punto de renta sobre los rumanos, se la jugarán en la última jornada frente a Islandia. Rumanía visita a la débil Liechtenstein.