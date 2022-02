Fórmula 1/GP Brasil.- (Previa) Hamilton necesita frenar en Interlagos al lanzado Verstappen

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Gran Premio de Brasil cerrará este fin de semana el 'tríptico' americano del Mundial de Fórmula 1 con una carrera en el circuito de Interlagos a la que llega lanzado el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y obligado el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), y especial tanto para Carlos Sainz (Ferrari) como Fernando Alonso (Alpine), que esperan volver a estar en los puntos.



Después de las citas de Austin (Estados Unidos) y de México, el fin de la era dominadora de Mercedes y de Hamilton parece estar más cerca de su fin, aunque todavía restan cuatro citas, tres de ellas en el Oriente Medio. Muchos puntos en juego, 19 entre ambos antes de Brasil, que todavía no dejan ningún atisbo ni de relajación al líder ni de rendición para el perseguidor.



Y en el trazado de Interlagos habrá muchos en juego porque será el último en el que también se dispute una carrera en formato sprint que, como es habitual, repartirá tres puntos para el ganador. Si este consigue hacer el triplete junto al domingo y a la vuelta rápida puede sumar 29 claves en esta pelea.



De momento, las cosas favorecen a un Verstappen que llega muy animado tras imponerse en las dos primeras citas americanas, en Austin gracias a una inteligente estrategia y en el Autódromo Hermanos Rodríguez por un espectacular adelantamiento en la salida a los dos Mercedes. Todo ello unido a los puntos que le robó también en Turquía a Hamilton, le hace afrontar este Gran Premio con 19 puntos de ventaja.



Además, en este momento, parece que el Red Bull ya no tiene tanta desventaja respecto a las 'flechas negras' y el trazado brasileño se perfila como, en teoría, más favorables al monoplaza del equipo austriaco, vencedor en la última visita de 2019 con Verstappen. La escudería alemana se impuso en cuatro de las anteriores cinco ocasiones, dos con un Hamilton casi obligado a volver a subir a un primer cajón del podio que no pisa desde Rusia.



El inglés también necesita una mejor versión de un Valtteri Bottas que sigue sin dar el rendimiento esperado, mientras que Sergio 'Checo' Pérez, que acumula tres terceros puestos consecutivos, sí parece ahora más preparado para intentar frenar al de heptacampeón del mundo.



BRASIL, LUGAR DE SONRISAS PARA SAINZ Y ALONSO



Por su parte, los dos pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, buscarán estar de nuevo en los puntos en un trazado especial para ambos. El madrileño sigue con su impecable regularidad y lleva once Grandes Premios seguidos puntuando y sólo en dos carreras no lo ha hecho.



El piloto de Ferrari viene de ser sexto en México y sigue en la pugna con su compañero Charles Leclerc por la quinta plaza de la general, donde tiene una desventaja de 7,5 puntos, mientras que en lo colectivo ambos buscan defender la recién recuperada tercera plaza del Mundial de Constructores ante los McLaren. Sainz guarda un recuerdo feliz de Interlagos ya que fue el escenario de su primer podio mundialista cuando fue tercero en 2019.



Por su parte, Alonso también tiene motivos para sonreír cuando visita Brasil, ya que fue donde certificó sus dos títulos mundiales, aunque tampoco puede olvidar otros momentos amargos como su accidente de 2003 o cuando se le escapó por poco el título en 2007 con McLaren. El bicampeón del mundo sumó también en el Autódromo Hermanos Rodríguez al ser noveno y tratará de repetir para defender su plaza en el 'Top 10' de la general.



--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE BRASIL.



-Viernes.



Primera sesión de libres 16.30 - 17.30.



Calificación 20.00 - 21.00.



-Sábado.



Segunda sesión de libres 17.00 - 18.00.



Carrera Sprint 20.30 - 21.00.



-Domingo.



Carrera 18.00.