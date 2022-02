Fórmula 1/GP Brasil.- Fernando Alonso comparte previa con Hamilton: "Ojalá podamos pelear de nuevo por un título"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) recordó momentos importantes de su rivalidad con Lewis Hamilton en la previa este jueves del Gran Premio de Brasil, y confió en poder volver a "pelear por un título" con el de Mercedes.



"Lo digo siempre, ese año estuvimos mal llevados los dos. Teníamos un paquete muy competitivo, y Ferrari también, pero no llegaba a nuestra altura", dijo el español en la rueda de prensa oficial en Brasil, que compartió con el propio Hamilton.



Ambos pilotos perdieron el Mundial de 2007 siendo compañeros en McLaren y por tan sólo un punto ante Kimi Raikkonen. "Los dos guardamos buenos recuerdos y ojalá, por qué no, podamos pelear de nuevo por un título", añadió Alonso, antes de valorar la lucha actual del inglés con Max Verstappen.



"Es imposible (un favorito), están muy igualados, uno va mejor en un trazado y otro en otro. Desde luego desde fuera va a ser interesante, me encantaría estar en su situación", apuntó.



El doble campeón del mundo está centrado ahora en su Alpine. "Hasta ahora nos ha ido bien, pero es un poco aleatorio lo que puede ocurrir, lo que tenemos es que elevar el nivel de competitividad, no peleamos por el campeonato o por los podios, pero al menos superar a Alpha Tauri, que creo que durará la pelea hasta Abu Dabi", concluyó.