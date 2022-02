Filipinas.- La hija de Duterte abandona su formación a nivel regional para unirse al Lakas CMD de cara a las elecciones

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Sara Duterte, hija del presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha abandonado este jueves el partido Hungong Pagbadago, fundado por ella misma, para unirse a la formación de centro-derecha Lakas CMD de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo año.



La que es también alcaldesa de la ciudad de Davao, ha jurado el cargo como nueva miembro del partido tras dejar su puesto como secretaria general del Hugpong Pagbadago un día después de haber renunciado a presentarse a la reelección como alcaldesa. "Hoy me convierto oficialmente en miembro del Lakas", ha dicho en un mensaje en su página de Facebook.



El líder de la mayoría en el Parlamento y presidente del partido, Ferdinand Martin Romualdez, ha indicado que la formación llevaba tiempo invitando a Sara Duterte para que formara parte del partido dadas sus "cualidades como líder".



"Confío en que la alcaldesa realice un trabajo excepcional, puede ayudar a nuestro partido a embarcarse en un nuevo curso que traiga un futuro brillante para nuestros niños y las próximas generaciones", ha aseverado.



Así, ha señalado que "no hubo debate alguno" cuando Duterte dijo que ser quería unir al partido para figurar como candidata presidencial para las elecciones de mayo de 2022 dado que los partidos tienen de plazo hasta el lunes para confirmar a sus candidatos, según informaciones del portal de noticias Rappler.



Si bien la edil no ha confirmado que se vaya a producir este cambio, ha dado las gracias a sus seguidores y ha expresado que espera "poder darles lo que necesitan". Los filipinos votarán en dichos comicios al próximo presidente y vicepresidente y renovarán la Cámara de Representantes en su totalidad, además de a la mitad de miembros del Senado.