Expresidente de Colombia Samper lamenta que pandemia frene giros progresistas

Barcelona, 10 oct (EFE).- El expresidente de Colombia Ernesto Samper ha presentado su libro "Grito Latinoamericano" (Ed.Planeta) en un acto celebrado en la Casa Amèrica Catalunya, en Barcelona, en donde ha expresado su pesar por el hecho de que la pandemia haya dejado en "modo avión" cambios progresistas en muchos países latinoamericanos.

Al evento han acudido el concejal barcelonés Ernest Maragall o el cantautor Joan Manuel Serrat.

La obra de Samper recopila una serie de ensayos sobre la actualidad latinoamericana que escribió desde 2014 hasta hoy, junto con extractos de entrevistas televisivas que el ex presidente de Colombia realizó con importantes personalidades de América Latina, como José "Pepe" Mujica, Luiz Inácio Lula Da Silva o Evo Morales.

En estas entrevistas se debatía, entre otras cosas, sobre las principales dificultades a las que se enfrentaron los gestores del proyecto regional progresista Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

A lo largo del acto, Samper ha evidenciado la gravedad socioeconómica y cultural presente en América Latina antes y después de la pandemia.

"En 2019, América Latina estaba saliendo de un invierno conservador de gobiernos de derecha", ha aseverado. La región se hallaba en un estado de pobreza extrema y los jóvenes "gritaban" y se manifestaban pidiendo empleo, educación y seguridad de cara a un futuro que no veían en situación de avance sino de retroceso.

Estos movimientos quedaron, según Samper, "en modo avión" cuando llegó la pandemia. Un hecho catastrófico que "nos hizo reflexionar sobre los costes de haber privatizado la salud en América Latina que, siendo el 8 % de la población mundial, llegó al 31 % de fallecidos por covid".

"Éticamente es imposible pensar que los que sufrieron la pandemia serán los que paguen por la pandemia", ha afirmado el ex presidente colombiano, instando a que sean los grandes gigantes digitales y las grandes empresas farmacéuticas quienes acarreen con los costes de la pandemia debido a las beneficios obtenidos gracias a la pandemia.

Samper también ha hecho hincapié en poner remedio a la brutal brecha digital que existe en Latinoamérica ya que "el 56 % de los latinoamericanos no tiene acceso a la redes o a soportes".

Ernesto Samper ha evidenciado que América Latina debe optar por un modelo solidario que reemplace el fracasado modelo neoliberal.

Un modelo que, según Samper, debe abordar la competitividad, la reindustrialización, la recuperación de economías campesinas, la inversión en ciencia y tecnología, la construcción de infraestructuras públicas regionales y el desarrollo de energías renovables.

Durante su presidencia (1994-1998), Samper promovió en Colombia el plan de desarrollo llamado el "Salto Social". Ejerció de secretario general de la UNASUR entre 2014 y 2017 y actualmente es presidente de la Corporación Vivamos Humanos, desde la cual se ocupa de aspectos relacionados con los derechos humanos en Colombia.