Estados Unidos.- Madrid busca posicionarse en EEUU como destino europeo de referencia en turismo de reuniones

Madrid apuesta por posicionarse como el destino europeo de referencia del turismo de reuniones en Estados Unidos, un mercado estratégico en este segmento para la capital que retoma estos días su actividad promocional directa en el mercado norteamericano con la participación en una nueva edición de IMEX América.



IMEX América es la feria internacional más importante especializada en este segmento que se celebra en Las Vegas y que este 2021 cuenta con la participación de 2.200 expositores y 3.000 compradores de todo el mundo.



La presencia de Madrid en esta cita, la primera que se celebra tras el levantamiento de las restricciones de entrada a los viajeros internacionales en Estados Unidos, constituye "una oportunidad única" de reactivar su imagen en este mercado y promover su oferta para la celebración de encuentros profesionales, señala en una nota el Ayuntamiento de Madrid.



De hecho, el país norteamericano se sitúa tradicionalmente en el top cinco de los emisores internacionales de turismo de reuniones a Madrid y tiene un alto potencial de crecimiento. Elementos como la seguridad y calidad del destino o su variada oferta de ocio e infraestructuras son los aspectos que Madrid lleva a esta feria.



Siete representantes del sector turístico madrileño --Another Konzept DMC Spain, MTZ Destination Management Company y Ovation Spain & Portugal DMC y los hoteles Princesa Plaza Madrid, RIU Plaza España, VP Plaza España Design y Mandarin Oriental Ritz Madrid-- acompañan a la capital en IMEX América, donde, además de contactar con profesionales del sector, Madrid mantendrá encuentros con asociaciones internacionales como Best Cities, señalan desde el Ayuntamiento de la capital.



La agenda de citas que está llevando a cabo el conjunto de la delegación madrileña va a superar las 200 reuniones durante los tres días de la feria, un 80% de las mismas con agencias y clientes corporativos y el resto con asociaciones.



EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO.



En la actualidad, Norteamérica es un mercado maduro pero con grandes expectativas de crecimiento para Madrid. En el año 2019, ya se situaba en el top cinco de emisores internacionales de turismo de reuniones a la capital, representando un 9,3% del total y con un alto potencial de generación de nuevo negocio.



Madrid se está dando a conocer como un destino seguro y de calidad, adaptado a las necesidades y las expectativas de los organizadores, y está mostrando todos los elementos diferenciadores que le han llevado a posicionarse y ser reconocida como la mejor ciudad de turismo de reuniones de Europa y del mundo.



Además de incidir en todas las medidas de seguridad y prevención implementadas por el sector turístico madrileño, se está haciendo énfasis en aspectos como la excelente conectividad de la capital, sus diversas opciones de combinación de ocio e infraestructuras para las reuniones o su patrimonio histórico único, que acaba de verse reconocido recientemente a nivel mundial con el nombramiento del Paisaje de la Luz como Patrimonio Mundial de la Unesco.



Hace una década que IMEX América se integra en la estrategia de promoción internacional que el Ayuntamiento, a través del Área Delegada de Turismo y de Madrid Convention Bureau (MCB), realiza para promover el destino Madrid como sede para la organización de congresos, ferias y eventos.



Otro aspecto fundamental es el fortalecimiento de relaciones y del papel de Madrid como miembro de las asociaciones profesionales a las que está asdcrito. Como miembro de Best Cities, participa en los encuentros profesionales organizados por esta alianza de 11 convention bureaux de ciudades sede de congresos internacionales. Entre los temas abordados la organización de su evento anual, el Global Forum, que tendrá lugar del 2 al 5 de diciembre en Madrid.



Tras una edición 2020 en formato digital, Madrid acogerá la edición presencial de Global Forum tras el inicio de la pandemia, que hará hincapié en los conceptos de legado y de generación de impacto positivo en las ciudades sede de grandes congresos, pudiendo no solo conocer sino aplicar los beneficios de contar con proyectos de legado para la asociación y para el destino.



JORNADA DIRECTAS DE TURESPAÑA PARA ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ



Esta promoción de Madrid como destino MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) en Norteamérica se ha completado con otra acción reciente. La capital acaba de colaborar también en unas Jornadas Directas para Estados Unidos y Canadá que Madrid Convention Bureau ha co-organizado junto a Turespaña. Una actividad que ha permitido difundir la imagen de Madrid entre más de una veintena de agencias norteamericanas.



Estos profesionales han podido descubrir algunos de los principales atractivos y novedades de la ciudad mediante un programa de visitas a hoteles y otros espacios de interés, además de establecer nuevos contactos con las empresas asociadas a MCB.