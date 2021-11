Envían a prisión a sospechosos de desaparición de hermanos en El Salvador

Padres, familiares y amigos de dos jóvenes desaparecidos en las últimas semanas en El Salvador piden su retorno, en San Salvador (El Salvador). Foto de archivo. EFE/MIGUEL LEMUS

San Salvador, 11 nov (EFE).- Un tribunal de Paz de El Salvador envió este jueves a prisión a dos sospechosos de la desaparición de dos hermanos desde mediados de septiembre y cuyo caso ha generado alarma en la ciudadanía.

Víctor Alexander Ruiz Mejía y José Alexander Martínez Saavedra, quienes supuestamente son colaboradores de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), enfrentaron entre el miércoles y hoy la audiencia inicial de un proceso penal en su contra por el delito de desaparición.

La jueza del caso -cuyo nombre fue reservado por seguridad- decretó prisión preventiva para los implicados y envió el caso a instrucción, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con las investigaciones del caso.

Un representante del Ministerio Público -cuyo nombre también fue reservado- dijo a periodistas que "la representación fiscal se encuentra satisfecha por lo dictaminado por la jueza" e indicó que buscará "robustecer las pruebas" en contra de los sospechosos.

Los hermanos Karen y Eduardo Guerrero desaparecieron a mediados de septiembre y sus fotografías circulan a diario en las diferentes redes sociales como una campaña para dar con su paradero.

Según dijo el lunes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la desaparición de estos dos hermanos tiene «relación con drogas y pandillas».

Villatoro señaló, sin profundizar, que también «hay una relación entre las víctimas y los victimarios» y que «esa relación es por el consumo o la venta de droga».

No obstante, Ivette Toledo, madre de los dos jóvenes desaparecidos, desmintió el martes que sus hijos tengan vínculos con pandillas y drogas, y pidió a las autoridades correspondiente que den con el paradero de sus hijos.

"Por el simple hecho de ser jóvenes ahora son culpables de que los hayan desaparecido (...) quiero aclarar que (mis hijos) no tenían vínculos con pandillas ni con ninguna estructura del crimen organizado y no realizaban prácticas ilegales de ningún tipo", dijo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió recientemente a El Salvador a adoptar medidas "preventivas" ante las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un "considerable aumento".