El revelador gesto de Jesús Janeiro cuando le preguntamos por el delicado momento que atraviesa su hija Julia

14-04-2021



MADRID, 11 (CHANCE)



En el punto de mira desde que salió a la luz el atercado que ha protagonizado con su exnovio, Julia Janeiro está atravesando por uno de los momentos más delicados de su vida y, a pesar de continuar en silencio sobre qué ocurrió realmente en la noche del 31 de octubre cuando ella y su actual pareja, Álex Balboa, se encontraron en una discoteca madrileña con Brayan Mejía, su abogado ya ha confirmado que han emprendido acciones legales contra el futbolista por violencia de género.



Muy preocupados por su hija, Jesús Janeiro - del que no se han captado imágenes en la capital - y María José Campanario se habrían desplazado a Madrid para arropar a Juls, de tan solo 18 años, en este duro trance ya que, además, no son pocas las voces que apuntan a que el exnovio de la influencer estaría 'obsesionado' con ella y desde su ruptura hace unos meses la habría perseguido insistentemente y la habría amenazado con quitarle a su gato y con ir a televisión a desvelar intimidades de su familia.



De nuevo en Ubrique y centrado en su trabajo al frente de 'Ambiciones', Jesulín ha reaparecido después de la durísima polémica en la que se ha visto envuelta Julia y, con un revelador gesto, nos ha dejado claro cómo se encuentra en estos momentos tan complicados para toda la familia.



Muy serio y negando con la cabeza, el diestro evita pronunciarse sobre la denuncia penal de su hija a Brayan Mejía; En las que son sus primeras imágenes desde que salió a la luz lo que le pasó a Juls, y dejando claro que no va a hablar de este delicado asunto, Jesús intenta recuperar la normalidad en su Ubrique natal, a 600 kilometros de su niña, de quien María José Campanario no se ha separado en los últimos días.