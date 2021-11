El Gran Combo de Puerto Rico lanza la canción "No Hay"

Los integrantes de la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico , en una fotografía de archivo del 9 deabril del 2021. EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 11 nov (EFE).- La legendaria banda de El Gran Combo de Puerto Rico lanza mañana la canción "No Hay" como anticipo a lo que será su próximo álbum navideño, "De Trulla con El Combo", según fue informado en un comunicado.

En la voz de Jerry Rivas y bajo la producción musical de Willie Sotelo, "No Hay" narra la historia de un músico que está tocando en una fiesta de Navidad, viendo a todos los invitados disfrutar de su música, la comida y bebida.

El colmo es que, después de unas Navidades tan malas como lo fueron las del año pasado, justo cuando el músico quería tomarse y comer algo, ya no quedaban entremeses ni las típicas comidas de la Navidad puertorriqueña.

Este es el primer tema inédito para Navidad que lanza El Gran Combo de Puerto Rico desde hace muchos años y será el primer sencillo del álbum "De Trulla con El Combo".

La agrupación se alista para conmemorar sus 60 años de carrera, que se cumplen en mayo del año entrante y, como parte de la celebración, lanzan este bailable para dar comienzo a la Navidad.

"No Hay" estará disponible desde mañana en todas las plataformas digitales de música, mientras que la producción discográfica "De Trulla con El Combo" será lanzada el 26 de noviembre con 10 temas inéditos, bailables y con el sonido único de Los Mulatos del Sabor.