El canciller de Perú se reúne con la subsecretaria de Estado de EE.UU.

La subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, en una fotografía de archivo. EFE/Yonhap

Lima, 10 nov (EFE).- El canciller de Perú, Óscar Maúrtua, se reunió este miércoles con la subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, con quien conversó sobre "los principales temas de la agenda bilateral y global", informaron fuentes oficiales.

Durante la cita, Maúrtua y Sherman hablaron sobre cooperación, lucha contra la pandemia, reactivación económica, lucha contra el crimen organizado trasnacional y contra la corrupción, así como la problemática del cambio climático, entre otros temas.

La Cancillería peruana señaló que los altos representantes "resaltaron los valores y principios compartidos entre ambos países como la defensa de la democracia, el fortalecimiento del multilateralismo y la protección de los derechos humanos".

Maúrtua expresó la disposición de Perú de fortalecer "aún más" la relación bilateral y agradeció el "importante apoyo" recibido de Estados Unidos en la lucha contra la pandemia.

Manifestó, además, el interés de incrementar el comercio bilateral, atraer inversiones de calidad y ser incluidos en la agenda "Build back better world" (Reconstruir mejor para el mundo), un plan de infraestructuras aprobado en junio pasado por el G7.

Sherman ratificó, a su turno, "el interés y voluntad" de incrementar los vínculos con Perú, resaltó las "acciones eficaces" adoptadas en la lucha contra la pandemia y agradeció el compromiso mostrado por el país andino "en la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en la región".

Con motivo de la visita, ambos países intercambiaron notas para la entrada en vigencia del "Acuerdo en Materia de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico y Marítimo", que permitirá fortalecer la cooperación e incrementar la eficacia en la asistencia a personas en peligro en esos espacios.

Sherman llegó a Perú tras realizar una visita de dos días a Uruguay, con el objetivo de analizar las "crecientes oportunidades bilaterales para el comercio y la inversión inclusivos", según señaló el pasado viernes el Departamento de Estado norteamericano.

La subsecretaria de Estado permanecerá en el país andino hasta este jueves y se reunirá con altas autoridades peruanas para revisar los principales temas de la agenda bilateral, según señalaron fuentes oficiales peruanas.

La Cancillería destacó que EE.UU. "es uno de los principales socios" de Perú y su primera fuente de cooperación no reembolsable, así como "el más importante país cooperante" en la lucha contra la pandemia, su segundo socio comercial, primer destino de exportaciones no tradicionales, segundo emisor de turistas, y primer destino migratorio de peruanos.

"Por ello, el Perú busca fortalecer su relación bilateral constructiva con los Estados Unidos, desde una perspectiva multidimensional, considerando su carácter de potencia global", concluyó. EFE

