EEUU.- Trump apura un último intento por evitar que vean la luz los Archivos Nacionales durante el asalto al Capitolio

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La defensa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha presentado este jueves una recurso ante el Tribunal Supremo de Apelaciones para bloquear de manera temporal los registros de la Casa Blanca durante pasado 6 de enero, recogidos en los Archivos Nacionales y que han sido solicitados por el comité especial que investiga el asalto al Capitolio ocurrido aquel día.



Los abogados del magnate han vuelto a solicitar ante el tribunal que se retrase la solicitud del comité, reclamando mantener el 'status quo' de expresidente para Trump, quien ha intentado reclamar el privilegio ejecutivo sobre estos documentos, que deberían, tal y como sostiene, mantenerse en secreto "a perpetuidad".



Este nuevo intento de Trump se produce en vísperas de que el comité del Congreso de Estados Unidos reciba este viernes el primer lote de documentos en los que quedaron registrados la jornada del 6 de enero en la Casa Blanca.



A través de una misiva a la que ha tenido acceso la cadena NBC, la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, ha solicitado a los Archivos Nacionales acceso a esta documentación ya que puede contener información crucial sobre "el ataque más grave" al Gobierno Federal desde la Guerra Civil.



Remus ha señalado al mismo tiempo que los intentos de Trump por mantener "a oscuras" al Congreso sobre lo que ocurrió aquel 6 de enero no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos", por lo que el presidente, Joe Biden, remarca "no apoya la declaración de privilegio" reivindicada por el republicano.



"Esta es una disputa entre un expresidente y el actual y el Tribunal Supremo ya dejó claro que en tales circunstancias, la opinión del titular tiene mayor peso", señaló a principios de esta semana en la sentencia la juez del Tribunal del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan.



En el fallo, la juez Chutkan señaló que la postura de Trump parece sugerir que puede anular la voluntad del Gobierno Federal basándose "en la idea de que su poder ejecutivo 'existe a perpetuidad', pero los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente".