EEUU.- Disney gana 1.721 millones al cierre de su ejercicio

08-11-2021 Disney gana 1.721 millones al cierre de su ejercicio. El gigante estadounidense del ocio y el entretenimiento The Walt Disney Company se anotó un beneficio neto atribuido de 1.995 millones de dólares (1.721 millones de euros) al cierre de su año fiscal, finalizado en septiembre, frente a las pérdidas de 2.864 millones de dólares (2.471 millones de euros) registradas en el ejercicio precedente, según informó la empresa.



El gigante estadounidense del ocio y el entretenimiento The Walt Disney Company se anotó un beneficio neto atribuido de 1.995 millones de dólares (1.721 millones de euros) al cierre de su año fiscal, finalizado en septiembre, frente a las pérdidas de 2.864 millones de dólares (2.471 millones de euros) registradas en el ejercicio precedente, según informó la empresa.



Los ingresos de Disney en el conjunto del ejercicio registraron un aumento del 3,1% en comparación con el año anterior, hasta 67.418 millones de dólares (58.165 millones de euros).



La cifra de negocio del negocio de parques y productos de Disney retrocedió un 2,8% en el año, hasta 16.552 millones de dólares (14.280 millones de euros), mientras que el área de medios y entretenimiento aumentó un 5,2% los ingresos, hasta 50.866 millones de dólares (43.885 millones de euros).



Al cumplirse el segundo año de su entrada en servicio, la plataforma Disney+ había alcanzado los 118,1 millones de abonados, frente a los 116 millones del tercer trimestre del ejercicio y los 73,7 millones de hace un año, a los que sumar otros 17,1 millones de usuarios de pago de ESPN+ y 43,8 millones de suscriptores de Hulu.



Entre julio y septiembre, Disney registró un beneficio neto atribuido de 159 millones de dólares (137 millones de euros), frente a las pérdidas de 710 millones de dólares (612 millones de euros), mientras que la cifra de negocio de la multinacional aumentó un 26%, hasta 18.534 millones de dólares (15.990 millones de euros).



"Este ha sido un año muy productivo para The Walt Disney Company, ya que hemos logrado grandes avances en la reapertura de nuestros negocios", dijo Bob Chapek, consejero delegado de The Walt Disney Company, quien subrayó la estrategia a largo plazo negocio Direct to Consumer (que incluye Disney+).



"Confiamos en que nuestro entretenimiento de alta calidad y nuestra expansión a mercados adicionales en todo el mundo nos permitirán hacer crecer aún más nuestras plataformas de transmisión a nivel mundial", añadió.