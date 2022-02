Ecuador.- El Gobierno y el movimiento indígena de Ecuador concluyen su encuentro con avances pero sin acuerdos

El Gobierno estudiará la propuesta de reducción del precio de los combustibles demandada por las organizaciones



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Ecuador y las organizaciones del movimiento indígena han concluido este miércoles su reunión en el marco de la segunda ronda de diálogos sin llegar a acuerdos, pero avanzando en puntos relacionados con el pago de créditos productivos o el control de precios de insumos agrícolas.



El encuentro entre las organizaciones sociales agrupadas en el Parlamento Plurinacional de los Pueblos y el Ejecutivo de Guillermo Lasso ha durado alrededor de seis horas en las que las partes no han logrado alcanzar un consenso sobre los precios de los combustibles, por lo que han decidido dar 15 días de plazo para otra reunión. Se espera que el Gobierno responda entonces a la petición de la reducción.



El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, ha lamentado, en una rueda de prensa al salir de la sede del Gobierno en Quito, que no haya acuerdos concretos respecto a los puntos que ha reclamado, pero ha aseverado que se han producido avances.



Por su parte, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ha precisado que se han abordado seis puntos, con "coincidencias" en tres, los de créditos, manejo y control de los precios de los insumos agrícolas; el control del contrabando y la educación bilingüe intercultural, informa el medio ecuatoriano 'El Universo'.



Además, se han remarcado las diferencias respecto a las áreas relacionadas con minería y petróleo, mientras que en el punto de precios de combustible ha manifestado que "hay que hacer una revisión". Esta cuestión es el "principal planteamiento" de las organizaciones, ante el cual Lasso ha manifestado que entiende el problema, pero que la situación actual de Ecuador no le permite bajarlos, ha apuntado el portavoz Presidencial, Carlos Jijón.



En este contexto, Vela ha asegurado que el Gobierno "va a analizar y revisar las propuestas con responsabilidad" para "determinar lo que tenga que determinar". Además, la ministra ha destacado la "apertura" de las organizaciones para analizar las "diferentes posibilidades" sobre los temas y ha indicado que el Ejecutivo las valorará "en un lapso de entre dos y tres semanas".



Esta ha sido la segunda ronda de diálogos del Gobierno con el movimiento indígena, que ha incluido la cita a la CONAIE; el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos; la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras Fenocin y al Frente Popular.



El primer encuentro celebrado a principios de octubre también acabó sin acuerdos, principalmente sobre el tema del combustible, ante lo que las organizaciones indígenas han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos.