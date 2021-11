Dejan en suspenso la orden de detención del presidente de la eléctrica de Puerto Rico

Fotografía de archivo, tomada el pasado 11 de junio, en la que se registró al presidente y director ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby. LUMA Energy es responsable de la distribución y transmisión de la electricidad en Puerto Rico. EFE/Thais Llorca

San Juan, 10 nov (EFE).- El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, dejó en suspenso la orden de detención que había dictado este miércoles por desacato contra el presidente de Luma Energy, Wayne Stensby, cuya compañía es responsable de la distribución y transmisión de la electricidad en Puerto Rico.

La decisión del juez llegó después de celebrar una vista en la que trató de aclarar la controversia provocada entre la Cámara de Representantes local y la compañía estadounidense en relación a la petición de documentos requeridos por la entidad legislativa a los que la empresa, supuestamente, no habría dado una respuesta adecuada.

El juez ordenó detener el arresto de Stensby, pero advirtió que solamente quedará sin efecto la orden de detención cuando las partes sometan una moción conjunta informando que se cumplió con la entrega de los documentos.

El letrado concedió a las partes hasta el próximo lunes, 15 de noviembre, para que le presenten una moción conjunta de cumplimiento.

Cuevas indicó que los abogados de las dos partes deberán reunirse para corroborar que los requerimientos ordenados en la resolución se cumplen totalmente.

Aclaró que cualquier discrepancia sobre incumplimiento deberá resolverse entre los abogados de las dos partes, por lo que la intervención del tribunal será después de haberse agotado las vías de acuerdo entre las partes.

Puerto Rico vivió este miércoles con expectativa el desenlace de una disputa que se prolonga desde junio pasado entre el Legislativo y Luma Energy, responsable de la distribución y transmisión de energía, antes controladas por la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE).

El presidente de Luma Energy, cuyo paradero no se conoce con exactitud, trató de evitar durante toda la jornada su detención tras cursar el juez Cuevas una orden de arresto en su contra por no entregar la información que solicitó la Cámara de Representantes.

Cuevas ordenó el arresto de Stensby por entender que no cumplió con la orden de entregar la totalidad de la información solicitada por la Comisión de Energía de la Cámara baja, liderada por el representante del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Luis Raúl Torres.

La Cámara de Representantes, controlada por el PPD, exige a Luma Energy y a su presidente como principal representante en la isla información detallada sobre salarios de sus directivos clave, finanzas y operaciones, ante la sospecha de hipotéticas irregularidades.

La Cámara de Representantes que controla la oposición recela del acuerdo alcanzado mediante contrato por el Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), liderado por Pedro Pierluisi, con Luma Energy para gestionar parte de la infraestructura energética, salvo la generación que permanece en manos de la AEE.