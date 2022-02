11-11-2021 Cultura.- Jake Gyllenhaal es el elegido protagonizar el remake de De profesión: duro, la película de Patrick Swayze. MGM está preparando un remake de Road House (De profesión: duro), cinta de 1989 dirigida por Rowdy Herrington y protagonizada por Patrick Swayze. La compañía ya tiene en mente a su protagonista y está negociando la participación de Jake Gyllenhaal. CULTURA CONTACTO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Según Variety, no se ha fijado una fecha de inicio de producción, pero para MGM se trata de un proyecto de alta prioridad. Además de Gyllenhaal, la compañía también está negociando con Doug Liman para que dirija el filme. Por el momento no está claro si Gyllenhaal asumirá el papel que encarnó Swayze o si la película será una versión diferente a la original. Tal como señala la publicación, los ejecutivos de MGM se están reuniendo para poner en marcha un nuevo borrador para el proyecto.



Si Gyllenhaal y Liman aceptan, el remake marcaría la primera colaboración entre el actor y el director. Ambos tienen una apretada agenda, ya que Gyllenhaal pronto comenzará a filmar un thriller sobre la guerra de Afganistán titulado The Interpreter y dirigido por Guy Ritchie. Por su parte, Liman prepara Everest, una película de aventuras encabezada por Juno Temple, Sam Heughan y Mark Strong. También ha fichado para dirigir Luna Park y The Cannonball Run.



En Road House (De profesión: duro) Swayze dio vida a James Dalton, "un segurata licenciado en Filosofía, que es majo y duro a la vez, que se enfrenta a un capo de la mafia en un bar de carretera de Misuri". Kelly Lynch, Sam Elliott y Ben Gazzara completaron el reparto principal.