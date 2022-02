Costa Rica.- Una decena de países se compromete a reducir la exploración y producción de combustibles fósiles

Amigos de la Tierra pide a España que se una a la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas dada su "responsabilidad" en el cambio climático



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Una decena de países se ha sumado a la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés), presentada por Costa Rica y Dinamarca, para que los países se comprometan a reducir de forma escalonada la exploración y la producción de combustibles fósiles y que esa transición se acometa de manera justa.



Además de los dos impulsores, este jueves se han unido países como Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Quebec o Groenlandia que respaldan la propuesta de no conceder nuevos permisos de exploración. Los miembros asociados solo pueden unirse a esta alianza si muestran que han realizado esfuerzos para la eliminación progresiva, como el fin de las subvenciones. California, Portugal y Nueva Zelanda se unirán como miembros asociados, mientras que Italia se unirá como "amigo" de la alianza. España hasta el momento no se ha adherido al BOGA.



Sin embargo, el anfitrión de la COP26, Reino Unido, ha rechazado sumarse a la coalición de modo que aún no podrá una fecha para acabar con el petróleo y el gas. El texto de la decisión final de la Cumbre pide acelerar la eliminación del carbón pero no menciona al petróleo y el gas.



Algunos de los países como Arabia Saudí, Rusia o Nigeria se han propuesto objetivos de neutralidad climática pero, al mismo tiempo están planeando aumentar su producción de combustibles fósiles en los próximos años.



La BOGA la primera de las iniciativas de estas características a las que se unen los Gobiernos para poner una fecha final para la exploración y la extracción y no autorizar nuevas licencias. Con ello los proponentes buscan alinear la realidad al objetivo mundial de limitar a 1.5ºC el incremento global de temperatura, según dicta el Acuerdo del Clima de París.



En orden alfabético integran esta alianza Costa Rica, Dinamarca, Francia, Groenlandia, Irlanda, Quebec, Suecia y Gales como miembros centrales y California y Nueva Zelanda como miembros asociados.



La ministra de Medio Ambiente de Costa Rica, Andrea Meza, ha destacado que la Alianza busca atajar la crisis climática, porque es preciso gestionar de manera decisiva el fin de la producción del gas, el petróleo y el carbón.



"Estoy encantada de que nuevos miembros se unan a Costa Rica y Dinamarca para poner fin a la producción de combustibles fósiles. Invitamos a otros gobiernos nacionales y subnacionales a unirse a BOGA y a alinear su producción de petróleo, gas y carbón con los objetivos del Acuerdo de París", ha señalado.



Por su parte, el ministro danés de Cambio Climático Dan Jorgensen, ha subrayado que la ciencia ha dejado claro que la era de los combustibles tiene que finalizar, por lo que Dinamarca ha puesto ya fecha final.



Lo miembros fundadores se comprometen a garantizar una transición socialmente justa y equitativa de estos combustibles fósiles y a poner en marcha acciones concretas.



La ministra de Transición Ecológica de Francia, Barbara Pompili, ha insistido en que respetar el Acuerdo de París supone alejarse de dos siglos de civilización basada en los combustibles fósiles en unas pocas décadas.



"Debemos lograr una transformación completa de nuestras economías y sociedades. En Francia dos tercios de la energía consumida es aún procedente de los combustibles fósiles: Estamos actuando para salir de esta dependencia a través del cierre de las últimas centrales eléctricas de carbón y para convertir nuestra industria automotriz en una nueva renovada, electrificada y con un nuevo desarrollo de las energías renovables", ha manifestado.



Así, ha recordado que Francia en 2017 se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la exploración y la explotación de hidrocarburos en su territorio. "Queremos mostrar la misma determinación a escala global. Por eso nos unimos a la Alianza Beyond Oil & Gas Alliance: para impulsar una acción colectiva y coordinada para lograr una transición justa.



Tras el anuncio, Amigos de la Tierra ha reclamado a España que se una a la Alianza dada su "gran responsabilidad histórica" en las emisiones globales, por lo que considera "imprescindible" que se una y muestre su compromiso con el fin de los combustibles fósiles. "El carbón, el gas y el petróleo deben quedar fuera de escena", ha trasladado la ONG en un comunicado.



Así, celebra el lanzamiento de la Alianza Más allá del Gas y el Petróleo (BOGA) por Dinamarca y Costa Rica pero manifiesta su preocupación por la "poca cantidad de países que se ha unido a ella".



Por ello, pide a las grandes naciones productoras de petróleo y gas que den "pasos reales" frente a la emergencia climática y que dejen de bloquear las negociaciones.



La responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, Cristina Alonso, insiste en que acabar con los combustibles fósiles es "un compromiso urgente e imprescindible para evitar que la temperatura global suba por encima de 1.5 ºC".



Por último, insiste en que "es hora" de que las naciones productoras de petróleo y gas den un paso adelante y respondan a su responsabilidad climática con "compromisos reales y no con falsas promesas vacías y grandilocuentes" como están viendo durante la COP26.